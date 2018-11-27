Футбол

Дриусси признали лучшим игроком 15-го тура РПЛ
Нева Спорт
05:14

Зенит — Ростов
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, 25 ноября
Санкт-Петербург, Стадион Санкт-Петербург
Себастьян Дриусси
12′
35′
Аяз Гулиев
Александр Ерохин
63′
66′
Дмитрий Скопинцев
Видар Орн Кьяртанссон
Эрнани
Денис Терентьев
78′
78′
Александр Зуев
Артем Щадин
79′
Рагнар Сигурдссон
81′
Аяз Гулиев
86′
Бьорн Бергманн Сигурдарсон
Алексей Ионов
Александр Ерохин
Магомед Оздоев
87′
89′
Александр Гацкан
Леандро Паредес
Клаудио Краневиттер
89′
Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси признан лучшим футболистом 15-го тура российской премьер-лиги, сообщает официальный Twitter организации. За аргентинца проголосовали 53,4% опрошенных — 20 392 человека.
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