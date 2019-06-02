Финансы
Доверяй и выдавай: жителей Дальнего Востока удержат льготными займамиИзвестия 17:01
В России могут появиться гарантийные фонды целевого кредитования, которые станут поручителями при оформлении займов жителями ДФО на льготных условиях.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 19:05, Вашингтон
Общество
Екатерина Шпица появилась на закрытии «Кинотавра» в 8-килограммовом платье с экстремальным декольте
Обновлено в 12:25
Наука
Ученые раскрыли секрет регуляции фотосинтеза
Статья, в которой ученые раскрыли секреты фотосинтеза, появилась в издании Nature Communications.
Обновлено 14 июня в 07:48
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Сборная России обыграла словаков в рамках квалификации Евро-2020
Мужская сборная России одолела сборную Словакии 30:20 в рамках квалификации к чемпионату Европы-2020 по гандболу.
Обновлено в 13:31
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
В среднестатистической российской семье с двумя работающими родителями, получающими среднюю по стране зарплату, и двумя детьми по итогам 2018 года после минимальных трат в объеме прожиточных минимумов взрослых и детей максимально возможный остаток составляет 44,3 тысяч рублей.
Обновлено в 17:21
Общество
Почему в России даже работа не спасает от бедности
Миловидная женщина, чиновница среднего звена из крупного сибирского региона, еле сдерживая слезы, рассказывает с экрана телевизора о чудовищном разграблении природных ресурсов в родном крае.
Обновлено в 12:22
Политика
Во время массовых протестов в Гонконге погиб активист
Обновлено вчера в 23:29
Экономика
Сотрудников «Тинькофф банка» попросили не называть свое место работы банком
На просьбу объяснить, в чем негативные коннотации у слова «банк», представитель «Тинькофф» заявил, что Хьюз не говорил, что «банк» – плохое слово, он имел в виду, что оно «не совсем корректно звучит в контексте группы».
Обновлено в 16:46
Спорт
Власти Москвы потратили почти 40 млн руб. на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек
Власти Москвы потратили почти 40 миллионов рублей на мероприятие, на которое, по словам зрителей, пришло около десяти человек.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В центре Киева произошел мощный взрыв
В центре Киева произошел мощный взрыв, сообщает УНИАН. Отмечается, что инцидент произошел на улице Тургеневская, 20.
Обновлено вчера в 18:44
Политика
В ДНР установили имена причастных к убийству Захарченко
Спецслужбы самопровозглашенной Донецкой народной республики установили имена ряда причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко, говорится в сюжете программы "Вести недели" телеканала "Россия".
Обновлено в 15:17
Политика
Болтон заявил об отсутствии предъявленных обвинений Уилану в России
Россия не предоставила фактов, доказывающих причастность американца Пола Уилана к совершению каких-либо преступлений, считает помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
Обновлено в 18:43
Армия и оружие
Отдать «хвосты»: Минобороны усложняет экзамены в военных вузах
Проверка на практиках Как сообщили "Известиям" в Минобороны, ведомством уже разработаны изменения в приказ министра № 670, который регламентирует организацию образовательной деятельности в военных вузах.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Кудряшов не сумел стать претендентом на титул WBC
Обновлено в 11:43
Хоккей
Умер бывший арбитр КХЛ Александр Черенков
Хоккейный судья Александр Черенков, работавший на матчах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), умер в возрасте 52 лет.
Обновлено в 17:30
Общество
На семи парках: в заказниках Москвы могут начать капстроительство
Тендеры на разработку положения об особо охраняемой природной территории (ООПТ) объявлены для парков «Останкино», «Царицыно», «Кузьминки-Люблино», «Долина реки Раменки», «Жулебинский», «Тушинский» и «Долина реки Сетунь».
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
В начале 2019 года боевая машина была успешно обкатана в условиях горной и пустынной местности в Сирийской Арабской Республике и теперь может поступать в войска.
Обновлено в 17:12
Культура
Появилось видео ограбления магазина Томом Хэнксом
Обновлено в 14:27
Технологии
Mail.ru Group выпустила голосового помощника Марусю
Mail.ru Group представила голосового помощника Марусю.
Обновлено в 18:17
Здоровье
Четыре главных принципа, которые сохранят здоровье детей на годы
Современные дети мало двигаются, много времени проводят в гаджетах, а пропитание им добывать не нужно — достаточно вытянуть руку и взять пирожок с полочки.
Обновлено в 10:56
Здоровье
Ульяновцам на заметку: как питаться пожилым людям?
С возрастом в организме человека снижается интенсивность обменных процессов, растет риск развития атеросклероза, гипертонической болезни, заболеваний сердца, сахарного диабета и других заболеваний.
Обновлено в 07:33
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на лекарства по льготам
«В ряде субъектов выявлены грубые нарушения прав граждан России на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов», — подчёркивается в тексте.
Обновлено в 18:00
Музыка
Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения СМИ о якобы произошедшем конфликте с Сергеем Лазаревым во время вручения премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 18:08
Шоу-бизнес
Певцу Шуре подарили место на Троекуровском кладбище
Всего несколько месяцев назад известный и некогда популярный певец Шура рассказывал, что получает сигналы от своей бабушки, скончавшееся в 2004 году.
Обновлено в 16:41
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено 14 июня в 12:46
Транспорт
Возвращающиеся с дач петербуржцы спровоцировали пробки на КАД
16 июня в Петербург начали возвращаться дачники, что стало причиной пробок на Кольцевой автодороге (КАД).
Обновлено в 11:24
Экономика
В Японии с 2020 года начнут взимать плату за пластиковые пакеты
Правительство Японии намерено ориентировочно с 1 апреля будущего года ввести в стране систему взимания платы за пластиковые пакеты, в которые помещают товары после покупок.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
Известная советская гимнастка Рассыхина погибла во Львове
Трагическая новость пришла из Украины. 16 июня во Львове на 78-м году жизни погибла прославленная советская гимнастка Любовь Рассыхина.
Обновлено в 10:32
Политика
Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких
Главу Дагестана Владимира Васильева госпитализировали в Москве, сообщается на сайте правительства республики.
Обновлено в 18:32
Футбол
L’Equipe: «ПСЖ» готов продать Неймара
По данным L’Equipe, руководство парижского клуба не будет возражать против трансфера футболиста, если получит крупное предложение.
Обновлено в 16:04