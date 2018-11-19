Космос

Дмитрий Рогозин назвал сроки российской «лунной программы»
Вести.Ru
16:21

Правда, произойдёт это не раньше 2030-го года. Высаживаться на поверхность спутника Земли экипажи будут с окололунной станции — её начнут строить после 2020-го. По словам главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, работать над лунной миссией будут вместе с НАСА.
Вести.Ru16:21

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Дмитрий Рогозин назвал сроки российской «лунной программы»

Вести.Ru16:21

Первая высадка российских космонавтов на Луну пройдет в начале 2030-х годов

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