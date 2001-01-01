Дмитрий Аленичев: «„Уфа“ была ближе к победе»Спорт-Экспресс 06:38

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев считает, что "Уфа" была ближе к победе в ничейном матче 23-го тура премьер-лиги (0:0). – В первом тайме "Уфа" имела преимущество.

Дмитрий Аленичев: «„Уфа“ была ближе к победе»

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