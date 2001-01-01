Футбол

Дмитрий Аленичев: «„Уфа“ была ближе к победе»Спорт-Экспресс 06:38

Главный тренер "Енисея" Дмитрий Аленичев считает, что "Уфа" была ближе к победе в ничейном матче 23-го тура премьер-лиги (0:0). – В первом тайме "Уфа" имела преимущество.
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Аленичев: за второй тайм мне не в чем упрекнуть «Енисей»

Чемпионат07:46

Дмитрий Аленичев: «Наверное, „Уфа“ была ближе к победе»

Матч ТВ06:43

Дмитрий Аленичев: «Наверное, „Уфа“ была ближе к победе»

Sportbox.RU06:43

Дмитрий Аленичев: «„Уфа“ была ближе к победе»

Спорт-Экспресс06:38

Аленичев о матче с «Уфой»: «Был сильный ветер – это сказывалось на игре»

Sports.ru06:37
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Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Происшествия

Япония выразила протест США из-за убийства женщины на Окинаве

Министерство иностранных дел Японии выразило протест послу США Уильяму Хагерти в связи со смертью японки на Окинаве, которую, как предполагается, убил американский военный.
Обновлено в 06:14
Авто

Медведев утвердил правила тюнинга машин

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил документ, который устанавливает правила внесения изменений в конструкцию автомобилей (тюнинга).
Обновлено вчера в 02:13
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено вчера в 14:59
Культура

Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт

Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои ворота ударом с 30 метров

Полузащитник молодежной команды «Зенита» Максим Левин отметился автоголом в матче с «Анжи», пробив по своим воротам с 30 метров.
Обновлено в 05:28
Происшествия

У посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель

У здания посольства России в Киеве взорвался высоковольтный кабель, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую полицию.
Обновлено в 05:47
Происшествия

При взрыве на заводе в Лисичанске на Украине погибла женщина

Обновлено в 06:15
Происшествия

В аэропорту Урумчи из-за погоды застряли почти 3,9 тысячи человек

Почти 3900 человек застряли в субботу в международном аэропорту города Урумчи в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе КНР из-за погодных условий, говорится в сообщении компании Xinjiang Airport, которая курирует работу аэропортов СУАР.
Обновлено в 07:03
Спорт

Алина Загитова побывала в гостях у Ивана Урганта

Эфир с олимпийской чемпионкой и чемпионкой мира показали в пятницу, 12 апреля, на Первом канале.
Обновлено в 05:07
Происшествия

Котенок выжил после получасовой стирки в машинке

Шестимесячный котенок Поппи выжил после получасового цикла стирки в стиральной машине.
Обновлено в 00:46
Происшествия

Дворкович не приглашал Абызова в Россию на день рождения

Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович опроверг сообщения СМИ о том, что приглашал бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова на свой день рождения в Россию.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Соседи рассказали о владельце дома в Тюмени, где скрывались боевики

Соседи не замечали ничего плохого за владельцем дома в Тюмени, где в ходе контртеррористической операции были ликвидированы боевики.
Обновлено в 08:00
Общество

Экс-губернатор Олег Королев показал свои доходы за 2018 год

На сайте Госдумы появились сведения о доходах депутатов за 2018 год, экс-губернатор Олег Королев заработал более 4,5 млн рублей, а бывший мэр Липецка Михаил Гулевский заработал 14 млн рублей.
Обновлено в 08:12
Авто

«Русский Прадо» обойдется УАЗу в 7,4 млн долларов

Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.
Обновлено в 08:14
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В РУСАДА рассказали о возбуждении дела о хищении бюджетных средств

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела о хищении бюджетных средств сотрудниками организации.
Обновлено в 07:47
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Уэска» – о Месси: «Узнали, что аргентинский дриблер к нам не приедет. Но Авила готов сыграть»

Обновлено в 07:35
Автоспорт

Квят провел лучшую квалификацию в сезоне

Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия

Учительницу судят за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Обновлено в 06:03
Общество

В Москве на следующей неделе ожидается до 18 градусов тепла

Прохладная середина апреля в Москве по дневным и ночным температурам соответствует климатической норме, существенного потепления можно ждать только 18-21 апреля.
Обновлено в 06:44
Экономика

Доход Валентины Матвиенко за год сократился почти на 8 млн рублей

Доход спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в 2018-м году сократился почти на 8 млн рублей.
Обновлено в 00:47
Здоровье

Составлен список ранних симптомов рака

Врачи-онкологи назвали несколько симптомов, на которые стоит обратить внимание каждому. Первый симптом – хроническая усталость.
Обновлено вчера в 15:14
Происшествия

На Урале сына главы управления на транспорте задержали с наркотиками

Наркокурьер оказался сыном начальника управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу, рассказал информагентству источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие

Видео подтвердило перехват израильских ракет ПВО Сирии

В сети появилось видео того, как силы ПВО Сирии отражают ракетный удар израильской авиации по сирийскому району Масьяф провинции Хама в ночь на субботу, 13 апреля.
Обновлено в 05:25
Общество

КС РФ обязал работодателей платить за работу в выходные сверх МРОТ

Конституционный суд РФ запретил работодателю учитывать эпизодические выплаты - такие, как работа в выходные и праздничные дни - при проверке заработной платы на соответствие закону о МРОТ.
Обновлено вчера в 06:40
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Употребление на завтрак низкоуглеводной пищи в сочетании с продуктами с высоким содержанием жиров помогает избежать скачков сахара в течение дня у больных диабетом второго типа.
Обновлено в 08:32
Экономика

Visa увеличила лимит для покупок без ПИН-кода

С сегодняшнего дня международная платежная система Visa увеличила максимальную сумму платежей, для которых не требуется вводить ПИН-код, до трех тысяч рублей.
Обновлено в 04:15
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Дмитрий Анатольевич Аленичев
Футболист
Советский и российский футболист, полузащитник, тренер. Заслуженный мастер спорта России. Первый российский футболист, ставший победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов УЕФА, причём в обоих финалах Аленичев забивал по голу.
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