Футбол
Дизайн формы «Барселоны» может кардинально изменитьсяСпорт день за днем 16:34
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 16:48, Ашберн
Хоккей
Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом»
В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.
Обновлено в 14:34
Политика
Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке»
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений
Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.
Обновлено в 10:25
Общество
Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу
Обновлено в 07:56
Общество
Караулова рассказала о стыде за содеянное
Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.
Обновлено в 15:18
Политика
Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения»
Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.
Обновлено в 10:33
Армия и оружие
В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы
Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.
Обновлено в 16:25
Шоу-бизнес
Цыганова заявила, что дочь Алсу заранее знала о победе на «Голосе»
В интервью «Царьграду» Цыганова пояснила, что судит и с позиции психолога, и как профессиональная актриса.
Обновлено в 11:11
Культура
Первый канал проверит результаты финала шоу «Голос. Дети»
По итогам зрительского голосования дочь Алсу получила 56,5 процента голосов.
Обновлено 27 апреля в 06:09
Экономика
Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней
Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.
Обновлено в 12:03
Космос
NASA проведет учения по защите Земли от астероидной угрозы
NASA решило повысить эффективность конференции и приняло решение провести учения по защите Земли от потенциального астероида PDC.
Обновлено вчера в 20:08
Экономика
Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году
Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.
Обновлено в 16:14
Шоу-бизнес
Откровения возлюбленной Андрея Губина
Обновлено в 16:30
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в чемпионате России
Обновлено в 14:58
Шоу-бизнес
Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами
Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Появилось первое за пять лет видео с лидером ИГ Абу Бакром аль-Багдади
Al-Furqan Media, средство массовой информации террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), опубликовало видео с лидером группировки Абу Бакром аль-Багдади.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Драка со стрельбой произошла в караоке-клубе на востоке Москвы
Массовая драка со стрельбой произошла в одном из караоке-клубов на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.
Обновлено в 16:32
Культура
Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала
По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.
Обновлено в 14:20
Происшествия
В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку
Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ
В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Обновлено в 10:55
Здоровье
Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит
Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.
Обновлено в 11:51
Энергетика
«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»
"Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.
Обновлено в 15:33
Здоровье
Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники
Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.
Обновлено в 08:43
Кино
Фанаты «Игры престолов» поражены неожиданной смертью персонажа
Многие фанаты популярного телесериала «Игра престолов» от HBO удивились неожиданной концовкой новой серии заключительного сезона, которая вышла сегодня утром по московскому времени.
Обновлено в 10:12
Музыка
Финалист «Голоса» Ержан Максим счел его итоги справедливыми
Как передает «Sputnik Казахстан», мальчик также заявил, что конкурс прошел справедливо.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Гаити у посольства США началась стрельба
Обновлено в 16:14