Спорт день за днем

Спорт день за днем

Хоккей Прохоркин: уезжаю в НХЛ. Договорился о контракте с «Лос-Анджелесом» В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.

Политика Порошенко пообещал подписать закон «Об украинском языке» Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет гордиться своей подписью, которую намерен поставить на законе «Об украинском языке», говорится в сообщении на сайте господина Порошенко.

Армия и оружие Шойгу назвал развал ДРСМД первым шагом к гонке вооружений Решение США выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности возвращает мир в гонку наступательных вооружений, заявил в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу.

Общество Караулова рассказала о стыде за содеянное Студентка МГУ имени М. В. Ломоносова Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство", рассказала о стыде за совершенный поступок.

Политика Для снижения смертности на дорогах МВД готовит «серьёзные предложения» Глава МВД Владимир Колокольцев на встрече с Владимиром Путиным в рамках совещания президента России с членами правительства представил проект, разработанный в его ведомстве, призванный сократить случаи смертности на дороге во время автомобильных аварий.

Армия и оружие В Москве завершилась первая ночная репетиция Парада Победы Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.

Экономика Основатель Xiaomi проспорил миллиард юаней Пари Лэй Цзюнь, основатель и гендиректор производителя смартфонов Xiaomi, и гендиректор производителя кондиционеров Gree Electric Дун Минчжу заключили в 2013 году в эфире китайского телевидения.

Космос NASA проведет учения по защите Земли от астероидной угрозы NASA решило повысить эффективность конференции и приняло решение провести учения по защите Земли от потенциального астероида PDC.

Экономика Убыток «ЮТэйр» составил 22 млрд рублей в 2018 году Авиакомпания «ЮТэйр» получила убыток 22 млрд руб. за 2018 год по МСФО, следует из отчета компании.

Шоу-бизнес Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия Драка со стрельбой произошла в караоке-клубе на востоке Москвы Массовая драка со стрельбой произошла в одном из караоке-клубов на востоке Москвы, по предварительным данным, пострадал один человек.

Культура Нагиев назвал условие ухода из шоу «Голос» после скандала По данным исследователей компании Mediascope, рейтинг финала шестого сезона программы побил антирекорд за всю историю шоу.

Происшествия В Москве задержали таксиста, пытавшегося изнасиловать пассажирку Таксист задержан в Москве по подозрению в попытке изнасиловать пассажирку, сообщает пресс-служба ГСУСК России по Москве.

Происшествия В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Здоровье Зоолог рассказал, что бояться гадюк в столичных парках не стоит Зоолог и телеведущий Тимофей Баженов заявил, что людям с хорошим иммунитетом не стоит бояться укуса гадюки, так как для них он совершенно не представляет опасности.

Энергетика «Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2» "Газпром" сохраняет планы завершить строительство в этом году, сообщил заместитель начальника департамента внешнеэкономической деятельности холдинга Дмитрий Хандога во время телефонной конференции.

Здоровье Врач посоветовал пить не больше ложки алкоголя в праздники Алкоголь перерабатывается от 3 дней до 3 недель. И промежутки должны быть такими же.