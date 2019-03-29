Футбол

Директор «Реала» встретился с агентом Пьянича, Йовича и КулибалиSoccer.ru вчера в 19:46

Директор "Реала" Хосе Анхель Санчес в четверг встретился с известным футбольным агентом Фали Рамадани, информирует источник. Рамадани представляет интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича и защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
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Спортивный директор «Реала» провел переговоры с агентом Пьянича и Йовича

Sport24.ru00:42

СМИ: «Реал» провел переговоры с агентом Пьянича

Матч ТВ00:24

Директор «Реала» встретился с агентом Пьянича, Йовича и Кулибали

Soccer.ruвчера в 19:46

Генеральный директор «Реала» встретился с агентом Пьянича

Чемпионатвчера в 18:12

Гендиректор «Реала» провёл встречу с агентом Пьянича

Sport.ruвчера в 18:43

Спортивный директор «Реала» встретился с агентом Йовича и Пьянича

Бомбардир.рувчера в 18:21

Агент Пьянича и Йовича встречался с «Реалом» в Мадриде

Sports.ruвчера в 17:44
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Экономика

Правила зачисления зарплат в России решили изменить

Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика

Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании

Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Теннис

Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»

Обновлено в 08:00
Общество

В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график

Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

МВД России предупредило об интересе «Исламского государства» к СНГ

«Стратегическое поражение «халифата» в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — сказал Ильиных, выступая с докладом на второй международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие

Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»

Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Общество

Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь

Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Общество

Медведев рассказал о самостоятельном размещении фото в Instagram

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сам публикует фотографии в Instagram.
Обновлено в 09:10
Политика

В Кремле положительно оценивают работу Минкультуры, заявил Песков

В Кремле положительно оценивают работу Министерства культуры, в том числе по развитию театрального дела в российских регионах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Автоспорт

Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике

В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Общество

Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу

Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика

В Россию приедет президент Эстонии

Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол

Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб

Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Культура

Определен самый популярный музей в мире

Самым посещаемым музеем мира стал парижский Лувр. За прошедший год он принял более 10 миллионов человек.
Обновлено в 03:39
Происшествия

Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя

Обновлено в 08:59
Экономика

Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета

Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие

Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват

Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия

Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе

Обновлено в 07:54
Авто

Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России

Обновлено в 04:02
Армия и оружие

Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море

«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика

Медведев впервые прокомментировал дело Абызова

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Авто

Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей

Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Экономика

Чистая прибыль НМТП за 2018 год снизилась на 43%

Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2018 год составил 140,2 млн тонн, в том числе: 100,5 млн тонн наливных грузов, 17,6 млн тонн навалочных грузов, 15 млн тонн генеральных грузов, 6,1 млн тонн (620 тыс. TEU) грузов в контейнерах и около 1 млн тонн прочих грузов.
Обновлено в 05:38
Происшествия

В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Здоровье

Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды

Обновлено в 07:44
Наука

Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК

Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции

Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия

WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии

Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Футбол

Роналду восстанавливается от травмы с помощью текартерапии

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пытается ускорить процесс восстановления от травмы.
Обновлено в 07:41
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Миралем Пьянич
Боснийский футболист
Боснийский футболист, полузащитник итальянского клуба «Ювентус» и сборной Боснии и Герцеговины.
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