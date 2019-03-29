Футбол
Директор «Реала» встретился с агентом Пьянича, Йовича и КулибалиSoccer.ru вчера в 19:46
Директор "Реала" Хосе Анхель Санчес в четверг встретился с известным футбольным агентом Фали Рамадани, информирует источник. Рамадани представляет интересы полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича, нападающего "Айнтрахта" Луки Йовича и защитника "Наполи" Калиду Кулибали.
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Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Политика
Новак исключил задержку в стройке «Северного потока-2» из-за Дании
Попытка Дании затянуть процесс согласования маршрута газопровода "Северный поток-2" не отразится на плановых сроках реализации проекта, то есть он будет введен в строй до конца текущего года.
Обновлено в 05:54
Теннис
Денис Шаповалов: «Всю жизнь ждал матча с Федерером»
Обновлено в 08:00
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
МВД России предупредило об интересе «Исламского государства» к СНГ
«Стратегическое поражение «халифата» в Сирии и Ираке влечет смещение интересов ИГ на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Армении», — сказал Ильиных, выступая с докладом на второй международной научно-практической конференции «Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму» в Московском университете МВД РФ имени В.Я. Кикотя.
Обновлено в 08:18
Армия и оружие
Мьянма показала лёгкий танк на шасси САУ 2С1 «Гвоздика»
Украина пытается наладить в Мьянме производство боевой машины (легкого танка) на базе шасси самоходной гаубицы 2С1 и башней со 105-мм пушкой от китайской колесной (6х6) бронированной машины WMA301 (PTL02) Assaulter.
Обновлено в 09:00
Общество
Васильева призвала помнить о праве учителей на личную жизнь
Министр просвещения Ольга Васильева призвала не забывать о праве учителей на личную жизнь, несмотря на особую миссию этой профессии.
Обновлено в 08:35
Общество
Медведев рассказал о самостоятельном размещении фото в Instagram
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что сам публикует фотографии в Instagram.
Обновлено в 09:10
Политика
В Кремле положительно оценивают работу Минкультуры, заявил Песков
В Кремле положительно оценивают работу Министерства культуры, в том числе по развитию театрального дела в российских регионах, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:49
Автоспорт
Гран-при Бахрейна. Квят стал девятым в первой практике
В Бахрейне стартовал второй этап "Формулы-1". Гонщики провели первую свободную практику.
Обновлено в 08:55
Общество
Подсветка Кремля погаснет в «Час Земли» в субботу
Подсветка Кремля и еще более двух тыс. зданий в Москве погаснет в субботу в 20:30 в «Час Земли».
Обновлено в 00:55
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14
Футбол
Агент Роши хочет добиться трансфера игрока в бразильский клуб
Хэмилтон Бернард, агент бразильского форварда "Спартака" Педро Роши, надеется до 4 апреля добиться трансфера своего клиента в бразильский клуб, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 05:00
Культура
Определен самый популярный музей в мире
Самым посещаемым музеем мира стал парижский Лувр. За прошедший год он принял более 10 миллионов человек.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Башкирии уволили пристававшего к школьнице учителя
Обновлено в 08:59
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
Российские истребители пять раз за неделю поднимались на перехват
Истребители из состава дежурных по ПВО сил пять раз за неделю поднимались на перехват иностранных летательных аппаратов у границ РФ.
Обновлено вчера в 20:30
Происшествия
Все участники группы Her’s погибли в автокатастрофе
Обновлено в 07:54
Авто
Chery выбрала завод для сборки кроссоверов в России
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение корабли НАТО в Черном море
«Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО ВМС Нидерландов, Канады и Испании», — цитирует сообщение телеканал «Звезда».
Обновлено в 02:48
Политика
Медведев впервые прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы пользователей "В Контакте", впервые прокомментировал арест бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 09:15
Авто
Пикап Isuzu D-Max подешевел на 150 тысяч рублей
Компания Isuzu снизила стоимость своего полноприводного пикапа D-Max на российском рынке на 150 тысяч рублей.
Обновлено в 05:22
Экономика
Чистая прибыль НМТП за 2018 год снизилась на 43%
Консолидированный грузооборот Группы НМТП за 2018 год составил 140,2 млн тонн, в том числе: 100,5 млн тонн наливных грузов, 17,6 млн тонн навалочных грузов, 15 млн тонн генеральных грузов, 6,1 млн тонн (620 тыс. TEU) грузов в контейнерах и около 1 млн тонн прочих грузов.
Обновлено в 05:38
Происшествия
В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ
В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Здоровье
Обезьяны атаковали больницу и оставили пациентов без еды
Обновлено в 07:44
Наука
Ученые узнали, о чем сигнализируют CpG-светофоры в ДНК
Чаще всего метильная группа (CH3) присоединяется к цитозину в составе CpG-динуклеотида, выступая в роли сигнальной метки, которая в итоге влияет на то, какие гены будут активны, определяя клеточный тип.
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Происшествия
WSJ узнала предварительную причину крушения Boeing в Эфиопии
Согласно предварительным выводам экспертов, причиной катастрофы Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии мог стать сбой в бортовой системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, «Система улучшения характеристик маневренности»).
Обновлено в 06:16
Футбол
Роналду восстанавливается от травмы с помощью текартерапии
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пытается ускорить процесс восстановления от травмы.
Обновлено в 07:41