Футбол
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»
Дешам: «Многим хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле»Sport24.ru00:16
Килиан Мбаппе
Флориан Товен
|36′
Мамаду Сако
Преснел Кимпембе
|46′
Оливье Жиру
|52′
|60′
Федерико Вальверде
Джорджиан Де Арраскаэта
Блез Матюиди
Стивен Нзонзи
|63′
Танги Ндомбеле
Набиль Фекир
|70′
|74′
Лукас Торрейра
Хонатан Родригес
|79′
Родриго Бентанкур
Оливье Жиру
Алассан Плеа
|80′
|82′
Бруно Мендес
Антуан Гризманн
|90′+2′
Антуан Гризманн
Мусса Сиссоко
|90′+3′
Франция
Расстановка 4‑4‑2
1
Льорис
2
Павар
17
Рами
3
Кимпембе
22
Менди
20
Товен
13
Канте
18
Фекир
15
Нзонзи
6
Сиссоко
8
Плеа
12
Кампанья
13
Суарес
3
Мендес
22
Касерес
17
Лаксальт
10
дэ Арраскаэта
15
Весино
6
Бентанкур
20
Родригес
9
Суарес
21
Кавани
Уругвай
Расстановка 4‑4‑2
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