Де Хеа не сыграет с «Арсеналом» в Кубке АнглииSport24.ru 05:33

Основной голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа пропустит матч четвертого раунда Кубка Англии с лондонским «Арсеналом». Испанский вратарь не поехал с командой в Лондон, сообщает Manchester Evening News. Крис Смоллинг, Маркос Рохо и Маруан Феллайни также пропустят игру из-за травм.

Де Хеа не сыграет с «Арсеналом» в Кубке Англии

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