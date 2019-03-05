Футбол

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»Sport24.ru 06:33

Реал — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, 2 марта
Стадион «Сантьяго Бернабеу»
2′
Серджи Бускетс
26′
Иван Ракитич
Тони Кроос
Федерико Вальверде
55′
Серхио Рамос
61′
Гарет Бэйл
Марко Асенсио
61′
63′
Клеман Лангле
71′
Артур
Артуро Видаль
Каземиро
Иско
76′
78′
Усман Дембеле
Филиппе Коутиньо
Марко Асенсио
82′
Даниэль Карвахаль
89′
90′+2′
Серджи Бускетс
Нелсон Семеду
Полузащитник «Аякса» Френки Де Йонг признался, что, подписывая контракт с «Барселоной» в январе, получил просьбу выбить «Реал» из Лиги чемпионов. "Аякс" проиграл первый матч "Реал" — 1:2. Ответный матч пройдет 6 марта в Мадриде.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Де Йонг: «Барселона» попросила меня выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Чемпионат07:48

Френки де Йонг: Руководство «Барселоны» просило выбить «Реал» из Лиги чемпионов

Советский спорт06:57

Френки Де Йонг: «Когда подписывал контракт с „Барселоной“, они попросили меня выбить „Реал“ из ЛЧ»

Sportbox.RU07:43

Френки Де Йонг: «Когда подписывал контракт с „Барселоной“, они попросили меня выбить „Реал“ из ЛЧ»

Матч ТВ07:43

Де Йонг: «„Барселона“ попросила меня выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

Sport24.ru06:33

Де Йонг: «В „Барселоне“ меня попросили выбить „Реал“ из Лиги чемпионов»

Soccer.ru06:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 09:24, Ашберн
Экономика

Богатейшим россиянином по версии Forbes стал Леонид Михельсон

Самым богатым россиянином по версии журнала Forbes стал председатель правления компании "Новатэк" Леонид Михельсон.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике на Рублевском шоссе

Обновлено в 09:16
Космос

Экипаж МКС почувствовал запах спирта после открытия люка в Dragon-2

Экипаж МКС после прибытия американского беспилотного корабля Dragon-2 и открытия люка почувствовал необычный запах спирта.
Обновлено в 08:35
Хоккей

Главный арбитр КХЛ признал нарушение на защитнике «Спартака» перед голом СКА в овертайме

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов признал, что форвард СКА Ярно Коскиранта нарушил правила на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко в первом овертайме четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина перед тем, как армейцы забили гол.
Обновлено в 07:03
Общество

В Совфеде предложили создать платные вытрезвители

Комитет Совета Федерации по социальной политике подготовил проект закона о создании в России системы вытрезвителей.
Обновлено в 08:46
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Транспорт

Названа стоимость проезда по платной трассе Москва–Санкт-Петербург

Проезд по всей трассе М11 от Москвы до Санкт-Петербурга обойдется водителям легковых автомобилей в сумму около 2 тыс. рублей.
Обновлено в 07:53
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправки в законопроект о фейковых новостях

Думский комитет по информации рекомендовал к принятию поправки в законопроект о фейковых новостях, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 07:12
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Космос

«Подлодку Гитлера» обнаружили на картах Google

YouTube-исследователь с ником MrMBB333 с помощью картографического сервиса Google Earth обнаружил во льдах Антарктиды, как он считает, «подводную лодку Гитлера».
Обновлено в 08:36
Экономика

«Лукойл» ненадолго стал дороже «Роснефти»

Впервые «Лукойл» стал дороже «Роснефти» в конце марта 2018 г.
Обновлено в 09:15
Экономика

Путин поручит ЦБ проконтролировать выдачу ипотеки семьям с детьми

Банку России будет поручено проконтролировать деятельность кредитных организаций, выдающих ипотеку по льготной ставке семьям с двумя и более детьми.
Обновлено в 09:09
Футбол

ФСИН: У Кокорина онемела нога, так как он лежит и смотрит телевизор

Обновлено в 08:50
Политика

Сотруднику МИД России отказали во въезде в Чехию

Сотруднику МИД России, направлявшемуся в Чехию в составе официальной делегации, отказали во въезде на территорию страны.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Нижегородскую журналистку задержали за прогулку с портретом Немцова

Известная нижегородская журналистка и руководитель независимого СМИ Ирина Славина задержана сотрудниками полиции 5 марта.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес

Джонни Депп винит экс-жену в нанесении травмы пальца бутылкой водки

Обновлено в 06:52
Общество

Жореса Алферова похоронили на Комаровском кладбище

Великого ученого, лауреата Нобелевской премии по физике академика Жореса Алферова похоронили во вторник на Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:46
Авто

AliExpress начнет продавать автомобили в России

Обновлено в 01:34
Политика

Трамп намерен отменить льготный режим торговли с Индией

Президент США Дональд Трамп намерен отменить льготный режим в торговле с Индией, соответствующее уведомление он направил в конгресс.
Обновлено вчера в 19:10
Финансы

Минфин увеличивает покупку иностранной валюты

«Операции будут проводиться в период с 7 марта 2019 года по 4 апреля 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 15,5 млрд руб.»,— сообщает министерство.
Обновлено в 09:14
Политика

«Нафтогаз» назвал неприемлемыми российские условия транзита

1 января 2020 года заканчивается срок действия контракта на транзит российского газа в Европу через Украину.
Обновлено 26 февраля в 01:03
Экономика

«Газпром межрегионгаз Владимир» заморозил постройку спортобъектов во Владимирской области

Во Владимирской области приостановлена программа строительства спортинфраструктуры «Газпром – детям».
Обновлено в 09:08
Армия и оружие

Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Керчи

Два новых транспортно-десантных катера БК-16 Росгвардии успешно совершили переход из Севастополя и заступили на дежурство в Керчи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Авто

Bugatti представила уникальный гиперкар La Voiture

На Женевском автосалоне компания Bugatti представила уникальный гиперкар La Voiture Noire. Об этом 5 марта сообщает пресс-служба автосалона.
Обновлено в 06:50
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Красич завершил карьеру

По информации Sport24.ru, агент Деян Йоксимович сообщил, что Милош Красич завершил карьеру футболиста.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Из школы на Ставрополье госпитализировали 10 учеников

Десять школьников госпитализированы в селе Тищенском в Ставропольском крае после распыления неизвестного вещества.
Обновлено в 06:47
Общество

Нобелевскую премию по литературе в 2019 году вручат дважды

В начале мая 2018 года Шведская академия решила перенести присуждение Нобелевской премии по литературе за прошлый год из-за скандала о сексуальных домогательствах, который привел к тому, что сразу несколько человек покинули академию.
Обновлено в 08:37
Космос

Израильский лунный зонд прислал первый снимок

Израильский частный лунный посадочный аппарат «Берешит» прислал первые снимки с бортовой камеры, на одном из которых видна Земля, сообщает израильский Седьмой канал.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Китайский пассажирский борт экстренно приземлился в Анадыре

Из-за срабатывания пожарной сигнализации выполнявший рейс из Пекина в Лос-Анджелес самолет китайской авиакомпании Air China совершил вынужденную посадку в городе Анадыре.
Обновлено вчера в 15:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Френки Де Йонг
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник «Аякса» и сборной Нидерландов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное