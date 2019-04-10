Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверхРБК 09:27

Инвесторы ждут протоколов мартовского заседания ФРС и начала сезона корпоративных отчетов. Вышедшая до открытия торговой сессии экономическая статистика не изменила общего позитивного настроя инвесторов. Индекс потребительских цен в США в марте вырос на 0,4% после прибавки 0,2% в феврале.

Данные по инфляции и ФРС определили характер торгов. Акции ушли вверх

Футбол «Это тебе не Вегас». Мамаев ответил шуткой свидетелю в суде Футболист Павел Мамаев отреагировал шуткой на недовольство свидетеля Андрея Андрацкого из-за того, что на заседании присутствуют журналисты.

Политика Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР Глава Северной Кореи Ким Чен Ын призвал наносить удары по тем, кто уверен в возможности поставить страну на колени с помощью санкций, передает Yonhap со ссылкой на северокорейское агентство ЦТАК.

Армия и оружие Пистолет «Удав» допустили к серийному производству Межведомственная комиссия, принимающая решение о допуске пистолета "Удав" к серийному производству, завершила работу, сообщил РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов.

Политика ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.

Происшествия Пожар в административном здании на востоке Москвы потушен Пожар в административном здании в районе Соколиная Гора в Москве, разгоревшийся в четверг ночью, ликвидирован.

Происшествия Почти 140 учеников отравились в школе в Перми 137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.

Футбол Манчестер Юнайтед — Барселона 0:1 В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов английский "Манчестер Юнайтед" на поле стадиона "Олд Траффорд" проиграл испанской "Барселоне" со счетом 0:1. Манкунианцы пропустили быстрый гол в начале первого тайма и так и не смогли отыграться.

Политика Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву Украинская журналистка Янина Соколова вызвала российскую телеведущую Ольгу Скабееву на дебаты.

Общество Скончалась мать немецкого канцлера Ангелы Меркель Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Херлинд Каснер скончалась в возрасте 90 лет.

Политика ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.

Политика Небензя не позволил ограничить свое выступление в Совбезе ООН Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя пресек попытку постпреда Германии, которая сейчас является страной-председателем в Совете Безопасности, ограничить время своего выступления.

Авто В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max Isuzu D-Max в нынешнем виде выпускается с 2011 года, в России появился в 2016, причем появившийся еще в 2015 году рестайлинг модели на наш рынок так и не попал.

Хоккей Профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова Профсоюз игроков НХЛ (NHLPA) от имени российского защитника Вячеслава Войнова подал апелляцию на решение НХЛ дисквалифицировать хоккеиста на следующий сезон, сообщает журналист The Athletic Лиза Диллмэн в своем микроблоге в Twitter со ссылкой на заявление NHLPA.

Общество Тысячи пенсионеров стали жертвами нового вида мошенничества Пенсионеры зачастую становятся жертвами обмана тех, кто должен защищать их права.

Армия и оружие Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.

Шоу-бизнес Марина Юдашкина рассказала о самочувствии мужа Жена модельера Марина Юдашкина призвала общественность не верить слухам и рассказала о том, как ее муж чувствует себя на самом деле.

Политика Власти Германии назвали незаконными американские санкции Санкции, которые вводят США против работающих с Россией компаний, являются незаконными согласно нормам международного права.

Технологии Искусственный интеллект и бизнес Рост ВВП по разным странам мира в зависимости от ИИ Согласно прогнозам, развитие искусственного интеллекта станет одной из главных рыночных тенденций и возможностью для эффективного бизнеса.

Происшествия Восьмилетняя девочка пропала в Усть-Куте В Усть-Куте полицейские разыскивают пропавшую девочку – Дарью Сергеевну Данилову, 2011 года рождения.

Общество Ресторатор, который 17 лет создавал известные заведения Екатеринбурга, запускает пять новых проектов На первом этаже «Исети» за несколько десятков лет сменили друг друга ведомственная инфраструктура НКВД, огромный спортивный магазин, парикмахерская, советская пельменная с гранеными стаканами и шестиметровыми шторами, ресторан «Фри-фло», грузинский ресторан, два узбекских, «Стейк-Хаус».

Армия и оружие Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.