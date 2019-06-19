Энергетика
Дания высказалась по поводу маршрута «Северного потока — 2»RT на русском вчера в 08:35
Глава пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен высказался по поводу маршрута газопровода «Северный поток — 2».
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Эксперт прокомментировал заявление Дании по поводу маршрута «Северного потока — 2»
RT на русскомвчера в 16:33
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:42, Вашингтон
Авто
Сложил зеркала на трассе - много топлива сэкономлю?
Обновлено в 01:00
Политика
Зеленский показал журналистам «прикольную вещь» в своём кабинете
Обновлено вчера в 21:35
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Десять тюменских выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому
Обновлено вчера в 08:47
Происшествия
В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб
Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.
Обновлено в 02:25
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продали 1,7% акций Evraz
Структура Greenleas International Holdings Ltd. Романа Абрамовича, Abiglaze Limited Александра Абрамова и Crosland Global Limited Александра Фролова, а также Toshi Holdings Ltd. продали 24,9 млн или 1,7% акций металлургической компании Evraz, говорится в сообщении на Лондонской бирже.
Обновлено в 02:23
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Авто
Первые внедорожники GAC GS8 добрались до России
В России продажи GS8, который станет первой моделью GAC Motor в нашей стране, начнутся в сентябре этого года.
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Политика
Помпео обратился к России из-за итогов расследования дела MH17
Госсекретарь США Майк Помпео выступил с заявлением после оглашения результатов работы международной следственной группы, изучавшей крушение Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 02:14
Экономика
Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы
В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.
Обновлено в 00:00
Общество
Работы получивших ноль баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Похищенную бегунью нашли в лесу под Новосибирском
Елену обнаружили в лесу под Новосибирском, без угроз для жизни и здоровья.
Обновлено в 00:40
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Наука
Болезни зубов и десен связаны с повышенным риском рака печени
Болезни зубов и десен могут повышать риск развития не только рака печени, но и раковых заболеваний поджелудочной железы, а также всего желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.
Обновлено вчера в 06:11
Политика
Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Пьяный украинский командир расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Обновлено вчера в 20:16
Футбол
«МЮ» покупает защитника «Кристал Пэлас» за 62 млн евро
Трансфер игрока обойдется "красным дьяволам" в 62 миллиона евро.
Обновлено в 02:15
Экономика
Названы самые дорогие землевладения в России
Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.
Обновлено 18 июня в 05:38
Общество
Москва стала лучшим городом для пешеходных прогулок
Самым лучшим городом для летних пешеходных прогулок названа Москва.
Обновлено вчера в 08:10
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено вчера в 15:52
Происшествия
Поезд с оружием сошел с рельсов в США
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Зоологи поймали белую медведицу, зашедшую в Норильск
Специалисты из красноярского парка флоры и фауны "Роев ручей" поймали в четверг краснокнижного белого медведя, который впервые за 40 лет забрел в город, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 01:56
Хоккей
Остон Мэттьюс попал на обложку игры NHL 20
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс стал новым лицом самой популярной хоккейной компьютерной игры.
Обновлено в 01:28
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Происшествия
Под Челябинском столкнулись пассажирский автобус и бензовоз
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Медведев прокомментировал заявление Кудрина о бедности в стране
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина о «социальном взрыве», отметил, что в Кремле не согласны с позицией главы Счетной палаты.
Обновлено вчера в 11:03
Армия и оружие
На Сахалине построят новые военный госпиталь и служебное жилье
Планируется строительство нового современного госпиталя и нового воинского подразделения за счет передислокации частей, расположенных в других местах.
Обновлено в 01:54
Общество
Температура в Москве приблизится к рекордным значениям 1956 года
Температура воздуха в Москве в четверг, 20 июня, приблизится к показателю +31,1 градуса — такой рекорд дня наблюдался в 1956 году.
Обновлено в 02:02