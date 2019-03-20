Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»Sport24.ru 17:11

Защитник Дани Алвес может задержаться в «ПСЖ». Контракт 35-летнего футболиста истекает грядущим летом, а накануне стало известно, что парижане намерены расстаться с бразильцем. Также из команды может уйти вратарь Джанлуиджи Буффон.

Дани Алвес договорился о продлении контракта с «ПСЖ»

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