Экономика
Цены производителей в июне снизились на 0,6%Финмаркет 09:00
За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.
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Политика
Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев
Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
Обновлено в 10:50
Политика
Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке
Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.
Обновлено в 11:03
Футбол
Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел из «Генка» в «Аталанту»
В сезоне-2018/19 полузащитник провел за бельгийский клуб 51 матч, забил 16 голов и стал чемпионом Бельгии.
Обновлено в 11:08
Космос
Комиссия за 11 месяцев не смогла найти просверлившего корабль «Союз»
В середине сентября Роскосмос сформировал специальную комиссию, чтобы найти виновного.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Музыканта Игоря Извекова нашли мертвым в Москве
Обновлено в 10:53
Наука
«Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций
28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.
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Политика
Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами
Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:28
Происшествия
В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться
В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.
Обновлено в 10:25
Интернет
Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч
Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
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Экономика
Долги по зарплате в России в июне сократились на 12,8%
Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Общество
В Дзержинске обнаружена свалка химотходов
Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области начало проверку по факту разлива химических отходов в поселке Горбатовка на территории городского округа Дзержинск.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес
Борис Корчевников признался, что о семье ему остается только мечтать
Остается только мечтать о семье.
Обновлено в 10:44
Финансы
Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля
Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:08
Космос
Кеннеди предлагал СССР совместную высадку на Луну
Обновлено в 06:05
Экономика
Зерновой союз РФ отказался от прогноза рекордного урожая в 2019 году
Российский зерновой союз изменил прогноз на урожай в текущем году.
Обновлено в 10:39
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено в 08:21
Происшествия
Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой
Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.
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Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.
Обновлено в 00:19
ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.
Обновлено в 05:07
Футбол
УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера
Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым.
Обновлено в 10:32
Политика
Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым
Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 18:43
Здоровье
В Псковской области проверят необоснованно высокие зарплаты главврачей
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил провести служебную проверку из-за завышенных заработных плат главных врачей регионального перинатального центра и детской стоматологической поликлиники, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов
За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак
Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
Обновлено в 09:20
Футбол
«Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку
«Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.
Обновлено в 11:09
Футбол
Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи»
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).
Обновлено в 07:06
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено в 07:35