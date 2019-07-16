За период с начала текущего года цены выросли на 0,6%. При этом в годовом выражении цены в прошлом месяце выросли на 4,1%. В июне 2018 года цены производителей выросли на 3,4%, за полугодие - на 9,1%. В добывающих отраслях цен в июне 2019 г. снизились на 1,7% после роста на 2,9% месяцем ранее.

Цены производителей в июне снизились на 0,6%

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Политика Глава МВФ Кристин Лагард объявила об отставке Лагард отметила, что в ближайшее время совет управляющих будет выбирать нового директора-распорядителя, а Дэвид Липтон продолжит исполнять обязанности главы фонда.

Футбол Полузащитник сборной Украины Малиновский перешел из «Генка» в «Аталанту» В сезоне-2018/19 полузащитник провел за бельгийский клуб 51 матч, забил 16 голов и стал чемпионом Бельгии.

Наука «Официальное признание вранья правдой»: колонка эксперта о фальсификации диссертаций 28 июня Президиум ВАК отказался выслушать доклад члена комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Виктора Глухова.

Политика Французский министр ушел в отставку после скандала с шикарными обедами Министр экологии Франции Франсуа де Рюжи подал в отставку на фоне скандала с заказом шикарных обедов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Росгвардии объяснили, почему бойцы не обязаны представляться В Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не обязаны представляться при обращении к гражданам.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 тысяч Хакер сообщил СМИ о уникальном способе взлома популярной сети аккаунтов Instagram за 10 минут, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Экономика Долги по зарплате в России в июне сократились на 12,8% Суммарная задолженность по заработной плате в России в июне снизилась на 12,8% и по состоянию на 1 июля составила составила 2 млрд 570 млн рублей.

Общество В Дзержинске обнаружена свалка химотходов Министерство экологии и природных ресурсов Нижегородской области начало проверку по факту разлива химических отходов в поселке Горбатовка на территории городского округа Дзержинск.

Финансы Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Происшествия Ликвидатор аварии на ЧАЭС посмотрел «Чернобыль» и покончил с собой Ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС Нагашибай Жусупов из казахстанского города Актобе покончил с собой.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусора В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.

Футбол УЕФА оштрафовал «Краснодар» на €50 тыс. за нарушение принципов работы главного тренера Российский клуб "Краснодар" оштрафован на €50 тыс. за нарушение общих принципов работы главного тренера старшим тренером команды Мурадом Мусаевым.

Политика Украинский депутат рассказал о впечатлениях от встречи с Медведевым Россия встретила украинских политиков с гостеприимством, заявил недавно посетивший Москву депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина".

Здоровье В Псковской области проверят необоснованно высокие зарплаты главврачей Губернатор Псковской области Михаил Ведерников попросил провести служебную проверку из-за завышенных заработных плат главных врачей регионального перинатального центра и детской стоматологической поликлиники, сообщает ТАСС.

Происшествия В Москве произошло массовое отравление едой из автоматов За последние несколько дней в Москве зафиксировано 28 отравлений едой из вендинговых автоматов.

Армия и оружие Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты "Нептун" якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост.

Происшествия Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.

Футбол «Бавария» подписала форварда «Штутгарта» Даяку «Бавария» объявила о подписании 18-летнего форварда молодежной сборной Германии и «Штутгарта» Леона Даяку.

Футбол Егоров признал ошибки судьи Москалёва в матче «Спартак» — «Сочи» Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров оценил работу судьи Владимира Москалёва, который обслуживал матч первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» (1:0).