Энергетика

Цены на нефть растут из-за планов ОПЕК продолжить сокращение добычиFinancial One 02:31

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что между ОПЕК и союзниками существует консенсус относительно "мягкого" сокращения запасов нефти, но они будут по-прежнему реагировать на потребности "нестабильного рынка".
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ОПЕК готова поддерживать высокие цены на нефть до конца года

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Нефть: понедельник начался с подарка «быкам»

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Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
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Парубий об инаугурации Зеленского: это было весело

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Происшествия

Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России

Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
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Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика

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Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
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Общество

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Обновлено в 05:49
Общество

Мосгордума предлагает запретить курение вейпов в общественных местах

Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
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Политика

Трамп подтвердил кибератаку США против России

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Политика

Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского

В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики

Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Происшествия

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Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено в 05:17
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Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Гаджеты

Google приостановила сотрудничество с Huawei

Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
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Экономика

Антипинский НПЗ подал на банкротство

18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
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Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
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В Таджикистане в результате бунта в колонии погибли более 30 человек

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Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор

Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
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Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски

Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
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Обновленная Skoda Superb выйдет в варианте Scout

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В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
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Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
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Lamborghini готовит хардкорный Urus

Концепт Urus ST-X имеет минимальные улучшения по сравнению с обычным Urus.
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Режиссер детского порно добивался свободы через челябинский суд

В октябре прошлого года американского режиссера признали виновным в ряде эпизодов незаконного оборота порнографической продукции, в том числе и с участием несовершеннолетних.
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Крупнейшее государство на Аравийском полуострове. Граничит с Иорданией, Ираком и Кувейтом на севере, Катаром и Объединёнными Арабскими Эмиратами на востоке, Оманом на юго-востоке и Йеменом на юге. Омывается Персидским заливом на северо-востоке и Красным морем - на западе.
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