Энергетика
Цены на нефть растут из-за планов ОПЕК продолжить сокращение добычиFinancial One 02:31
Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в воскресенье, что между ОПЕК и союзниками существует консенсус относительно "мягкого" сокращения запасов нефти, но они будут по-прежнему реагировать на потребности "нестабильного рынка".
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Происшествия
Экстренные службы проверяют сведения об угрозе взрыва в школе в Москве
Сотрудники экстренных служб проверяют информацию об угрозе взрыва в школе в столичном районе Отрадное.
Обновлено в 05:15
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Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
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Финансы
Доллар и евро снижаются на открытии торгов
Курсы доллара и евро в начале торгов в понедельник, 20 мая снижаются к рублю. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Политика
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Напомним, ранее вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что распустит Верховную Раду прежнего созыва.
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Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:43
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Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
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В работе Альфа-банка произошел сбой
Чаще всего пользователей беспокоили трудности со входом в мобильное приложение (65%). Еще 18% сообщили о сбое всех сервисов.
Обновлено в 05:49
Общество
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Если документ будет принят Госдумой, курение вейпов и кальянов будет запрещено в общественных местах наравне с сигаретами.
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Знак: удостоверение президента упало на инаугурации Зеленского
В 2010 году уже у Виктора Януковича произошло сразу два инцидента: сначала перед ним закрылись двери зала Рады, а позднее после получения удостоверения президента он автоматически убрал его во внутренний карман, а не отдал на хранение солдату президентского полка.
Обновлено в 06:08
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Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери
На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
На российскую базу Хмеймим в Сирии вновь попытались напасть боевики
Боевики запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра" обстреляли российскую военную базу Хмеймим в Сирии.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Тройное убийство: в Оренбурге убиты коммерсант, его жена и водитель
В пригороде Оренбурга утром 20 мая в жилом доме обнаружены тела директора коммерческой организации, его супруги и водителя с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:50
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Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
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Политика
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Обновлено в 05:17
Политика
Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе
Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:10
Гаджеты
Google приостановила сотрудничество с Huawei
Сотрудничество американской корпорации Google с китайской компанией Huawei приостановлено после внесения последней в перечень угроз для национальной безопасности США.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по лицу
Обновлено в 05:22
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Антипинский НПЗ подал на банкротство
18 мая крупнейший в России независимый Антипинский НПЗ направил в Арбитражный суд Тюмени заявление о признании его банкротом, рассказал представитель завода.
Обновлено в 05:05
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
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Происшествия
Защита Кокорина и прокуратура обжаловали приговор
Защита нападающего «Зенита» Александра Кокорина, осужденного по делу о двух драках в центре Москвы, обжаловала приговор.
Обновлено в 06:27
Политика
Зеленский во время инаугурации заговорил по-русски
Во время инаугурации избранный президент Украины Владимир Зеленский сказал несколько предложений на русском языке, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 04:34
Авто
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Skoda Superb ни разу не выпускалась в варианте Scout и впервые получит такую версию в 2019 году, когда появится рестайлинговая модель.
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Происшествия
В Подмосковье двое мужчин тяпкой забили до смерти соседа по даче
В ходе ссоры между тремя мужчинами завязалась драка, во время которой двое из них избили своего оппонента тяпкой.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Авто
Lamborghini готовит хардкорный Urus
Концепт Urus ST-X имеет минимальные улучшения по сравнению с обычным Urus.
Обновлено вчера в 12:42
Происшествия
Режиссер детского порно добивался свободы через челябинский суд
В октябре прошлого года американского режиссера признали виновным в ряде эпизодов незаконного оборота порнографической продукции, в том числе и с участием несовершеннолетних.
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