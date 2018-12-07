Экономика
Аналитики Центробанка России снизили прогноз роста ВВП страны до 1,6–1,7% в 2018 году, говорится в бюллетене «О чем говорят тренды».
Коммерсантъ15:58
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ЦБ ожидает замедления роста ВВП России в I квартале из-за снижения цен на нефть
Rambler News Service07:47
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 19:11, Ашберн
Энергетика
В ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти
Страны — участницы ОПЕК пока не достигли общего решения по сокращению добычи нефти, обсуждение продолжается, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам заседания организации.
Обновлено в 16:29
Энергетика
США стали нетто-экспортером нефти впервые за полвека
США впервые с 1973 года стали нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов. Об этом сообщил Bloomberg в четверг, 6 декабря.
Обновлено в 19:00
Экономика
Мадуро объявил о подписании контрактов с Россией на $6 млрд
Обновлено в 17:01
Экономика
Клиенты «Сбербанк Управление активами» могли потерять 150 млн рублей
Клиенты "Сбербанк Управление активами" могли потерять 150 млн рублей Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК "Сбербанк Управление активами", принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. Это крупнейший случай в индустрии доверительного управления.
Обновлено в 17:05
Экономика
Путин назвал конкретные меры для облегчения жизни бизнесу
Президент России Владимир Путин указал правительству облегчить условия работы малого и среднего бизнеса.
Обновлено в 18:09
Экономика
Премьер рассказал о последствиях большой торговой войны
В ходе интервью российским телеканалам премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что большая торговая война, развернувшаяся в мире, привела к снижению темпов роста мировой экономики, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 14:06
Экономика
У ЕАЭС может появиться собственная платежная система
Евразийская экономическая комиссия прорабатывает идею создания платежной системы для Евразийского экономического союза.
Обновлено в 18:52
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у «Златкомбанка»
Центробанк с 6 декабря отозвал лицензию у московского «Златкомбанка». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Обновлено в 13:12
Экономика
Власти определили принципы системы маркировки товаров
Система маркировки получит статус государственной информационной системы (ГИС), рассказал Акимов.
Обновлено в 15:28
Экономика
Автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика ОСАГО
В следующем году автовладельцы смогут сами выбирать замещающего страховщика в системе «единого агента» продаж полисов ОСАГО.
Обновлено в 13:09
Экономика
Козак проведет встречу с автопроизводителями
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в пятницу встретится с автопроизводителями РФ, обсудит инструменты господдержки отрасли, сообщил помощник вице-премьера Илья Джус.
Обновлено в 16:06
Экономика
«Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт
Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».
Обновлено в 19:05
Экономика
Великобритания приостанавливает выдачу инвестиционных виз
Власти Великобритании с полуночи 7 декабря приостанавливают выдачу инвестиционных виз первого уровня (Tier-1), которыми активно пользовались российские предприниматели для получения вида на жительство в королевстве, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 17:42
Экономика
Сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на IPO
Конкурент Uber, американский сервис онлайн-заказа такси Lyft подал заявку на проведение IPO.
Обновлено в 15:26
Экономика
Комиссию при расчётах банковскими картами хотят снизить
Правительство прорабатывает вопрос снижения комиссии при расчётах банковскими картами в магазинах.
Обновлено в 16:45