Первый российский магазин Castorama открылся в Самаре в 2006 году. Сейчас в стране работает 21 гипермаркет сети. Убыток бизнеса в России в 2017-2018 годах составил 8 миллионов фунтов стерлингов.

Castorama в Самаре может закрыться

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