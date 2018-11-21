Общество
Первый российский магазин Castorama открылся в Самаре в 2006 году. Сейчас в стране работает 21 гипермаркет сети. Убыток бизнеса в России в 2017-2018 годах составил 8 миллионов фунтов стерлингов.
Другой город (Самара)07:24
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Общество
Умерла сооснователь и журналист «Новой газеты» Зоя Ерошок
Обновлено в 10:20
Общество
РАНХиГС: 70% россиян живут в условиях экономии
В условиях жесткой экономии живет каждый пятый россиянин, говорится в мониторинге Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте (РАНХиГС).
Обновлено в 10:27
Общество
Новый вид жука-пилоуса назвали в честь Егора Летова
Ученый из Ярославской области Алексей Сажнев рассказал РИА Новости, что открыл новый вид жука-пилоуса и назвал его Augyles letovi — в честь лидера музыкальной группы "Гражданская оборона" Егора Летова.
Обновлено в 10:41
Общество
Яровая предложила ужесточить правила приобретения оружия
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая разработала законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года.
Обновлено в 10:10
Общество
Минпросвещения РФ не откажется от ЕГЭ
Ранее заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) выступил с предложением отказаться от ЕГЭ и заменить эти экзамены на блокчейн-технологию, которая "с высокой точностью" сможет выявить наиболее талантливых школьников для поступления в вузы.
Обновлено в 10:15
Общество
Елена Хахалева стала рядовым судьей Краснодарского краевого суда
Ранее Хахалева, прославившаяся после дорогостоящей свадьбы дочери, лишилась другого поста: в сентябре нынешнего года пленум Верховного суда постановил исключить ее из президиума Краснодарского краевого суда, куда она входила с июля 2015 года.
Обновлено в 10:03
Общество
Череп мамонта с кладом внутри обнаружили археологи в Подмосковье
Череп мамонта с кладом внутри найден на Зарайской стоянке древнего человека в Подмосковье. Об этой и других находках рассказали археологи.
Обновлено в 10:28
Погода
В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил на 21-22 ноября «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра.
Обновлено в 10:25
Общество
Dolce & Gabbana отменил шоу в Китае из-за обвинений в расизме
Итальянский дом моды Dolce & Gabbana отменил запланированное на среду шоу в Шанхае из-за скандальной рекламы, которую в Китае сочли расистской, пишет в среду CNN.
Обновлено в 10:39
Общество
На создание безбарьерной среды будет выделено более 20 млрд рублей
Соревнования проходят среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями. В этом году в нем принимают участие более 1400 человек.
Обновлено в 09:33
Общество
Скончался оперный певец Большого театра Максим Михайлов
Оперный певец народный артист Чувашской Республики Максим Михайлов скончался 21 ноября в возрасте 56 лет.
Обновлено в 10:26
Общество
Москвичка провела фотосессию со львом и машиной спецбатальона ГИБДД
Жительница столицы провела на Воробьевых горах необычную фотосессию с маленьким львом и автомобилем спецбатальона ГИБДД с госномерами.
Обновлено в 10:43
Общество
Шнуров резко прокомментировал идею обязать безработных платить взносы
Фронтмен рок-группы "Ленинград" Сергей Шнуров резко прокомментировал идею депутатов обязать безработных россиян платить за себя страховые взносы в социальные фонды.
Обновлено в 09:49
Транспорт
В Москве на выходные закроют станцию метро «Ховрино»
Обновлено в 09:45
Транспорт
Российским таксистам запретили иконки и четки
Водителям «Яндекс.Такси» запретили размещать в салоне машины любые личные вещи, включая иконки и четки.
Обновлено в 10:36