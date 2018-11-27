Футбол

ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатам
Газета.Ru
17:48

Руководство московского ЦСКА находится в контакте с пострадавшими в Риме болельщиками клуба, сообщает "Советский спорт". Об этом рассказал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru17:48

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ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатам

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Гинер рассказал об общении с фанатами ЦСКА, пострадавшими в метро Рима

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Российский футбольный клуб из Москвы, в прошлом - часть Центрального спортивного клуба Армии. Один из старейших и самых титулованных клубов в постсоветской истории российского футбола, ведущий свою историю от команды ОЛЛС, основанной в 1911 году. Семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России и Суперкубка России. Первый российский клуб, выигравший европейский клубный турнир. В 2014 году клуб выиграл чемпионат в пятый раз, и, таким образом, ЦСКА стал первым в российской истории клубом, собравшим оригиналы всех трофеев.
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