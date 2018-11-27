Футбол
ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатам
ЦСКА продолжает оказывать помощь пострадавшим в Риме фанатамГазета.Ru17:48
Руководство московского ЦСКА находится в контакте с пострадавшими в Риме болельщиками клуба, сообщает "Советский спорт". Об этом рассказал президент столичного клуба Евгений Гинер.
Газета.Ru17:48
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