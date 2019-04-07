Футбол

ЦСКА показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком»Sport24.ru вчера в 17:32

Спартак — ЦСКА
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Москва, Стадион «Спартак»
46′
Арнор Сигурдссон
49′
Родриго Бекао
53′
Ильзат Ахметов
55′
Арнор Сигурдссон
Лоренсо Мельгарехо
Георгий Мелкадзе
62′
Аяз Гулиев
63′
Денис Глушаков
Аяз Гулиев
63′
Александр Селихов
Александр Максименко
68′
Георгий Джикия
73′
78′
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
90′+3′
Арнор Сигурдссон
Дмитрий Ефремов
90′+6′
Федор Чалов
Яка Бийол
Дубль у красно-синих оформил Арнор Сигурдссон. Пресс-служба ЦСКА опубликовал видео, в котором были запечатлены эмоции футболистов после победы над принципиальным соперником.
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