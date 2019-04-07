ЦСКА показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком»Sport24.ru вчера в 17:32

Дубль у красно-синих оформил Арнор Сигурдссон. Пресс-служба ЦСКА опубликовал видео, в котором были запечатлены эмоции футболистов после победы над принципиальным соперником.

ЦСКА показал эмоции футболистов после победы над «Спартаком»

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