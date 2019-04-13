Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка ГагаринаКоммерсантъ 12:26

ЦСКА
Авангард
5 – 2
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Финал, сегодня
Андрей Светлаков
2'
Алексей Марченко
9'
Михаил Григоренко
31'
34'
Сергей Шумаков
Михаил Григоренко
48'
55'
Виктор Сталберг
Михаил Григоренко
60'
ЦСКА
Авангард
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Хоккеисты московского ЦСКА победили омский «Авангард» в первом матче финальной серии play-off Континентальной хоккейной лиги. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 5:2.
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