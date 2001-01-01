Футбол
ЦСКА — Рубин 3:0Матч ТВ 08:36
Такума Нисимура
|24′
|46′
Вячеслав Подберезкин
Евгений Башкиров
|62′
Павел Могилевец
Хорен Байрамян
|63′
Руслан Камболов
|64′
Евгений Башкиров
Такума Нисимура
Кристиян Бистрович
|66′
|71′
Александр Бухаров
Артур Сагитов
|74′
Игорь Коновалов
Федор Чалов
|83′
Игорь Дивеев
|85′
Федор Чалов
Арнор Сигурдссон
|85′
Ильзат Ахметов
Яка Бийол
|89′
Яка Бийол
|90′+2′
ЦСКА
Расстановка 4‑4‑2
35
Акинфеев
78
Дивеев
50
Бекао
23
Магнуссон
42
Щенников
2
Фернандес
8
Влашич
29
Бийол
98
Обляков
25
Бистрович
17
Сигурдссон
21
Бабурин
3
Цаллагов
88
Камболов
14
Гранат
80
Сорокин
91
Устинов
6
Башкиров
19
Байрамян
15
Коновалов
10
Полоз
65
Сагитов
Рубин
Расстановка 5‑3‑2
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил уверенность, что его команде необходимо выйти на уровень игры, показанной на зимних сборах.
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