Экономика
В 2019 году жителей России ждет много нового — в стране вступили в силу десятки законов, часть из которых действует уже с 1 января.
Lenta.ru16:01
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Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца доставили в Москву
Обновлено в 15:06
Политика
Новогоднее обращение Путина посчитали «дерзким»
Британская газета Daily Star описала новогоднее обращение президента России Владимира Путина к россиянам как «дерзкое».
Обновлено в 19:43
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Холдинг "Энергомаш" в октябре сообщал, что планирует создать макет безэлектродного плазменного ракетного двигателя (БПРД) большой мощности и стенд для его испытаний, такие двигатели хорошо могли бы себя проявить в космосе.
Обновлено в 17:56
Политика
Япония не будет переселять россиян при передаче Курил
При передаче части Курильских островов Японии местные жители не будут обязаны переселяться, а смогут остаться на своей территории, рассказал японский премьер-министр Синдзо Абэ в интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 07:46
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Происшествия
В Магнитогорске из-под завалов достали живого малыша
В Магнитогорске спасатели извлекли из-под завалов частично рухнувшего здания живого малыша.
Обновлено в 08:48
Происшествия
В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил, что при возгорании маршрутного такси вечером 1 января в Магнитогорске погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Обновлено в 15:11
Политика
Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Транспорт
Проезд в электричках в Москве подорожал на 2 рубля
"С Нового года тариф на проезд в электропоездах пригородного сообщения в пределах Москвы вырос на 2 рубля до 36, стоимость проезда одной зоны в межсубъектном сообщении по территории столицы и Подмосковья - на 1 рубль до 23 рублей", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Происшествия
На месте завалов дома в Магнитогорске следы взрывчатки не обнаружены
Специалистам-взрывотехникам не удалось обнаружить следы взрывчатки в исследованных завалах дома в Магнитогорске.
Обновлено в 16:22
Политика
В Киеве завершился факельный марш в честь дня рождения Бандеры
Обновлено в 13:52
Музыка
Петр Захаров стал победителем шоу «Голос. Перезагрузка»
Обновлено в 13:55
Происшествия
Военнослужащий корпуса морской пехоты застрелен в Вашингтоне
Обновлено в 18:32
Происшествия
Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин прибыл к дому в Магнитогорске, где накануне из-за взрыва бытового газа обрушился подъезд.
Обновлено в 10:43
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие
Обновлено в 15:05
Общество
В России официально разрешили сбор валежника
С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.
Обновлено в 06:00
Общество
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Британии задержали напавшего с ножом на людей в Манчестере
Мужчина, подозреваемый в совершении нападения с ножом в новогоднюю ночь в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье, контртеррористическое подразделение продолжает расследование, сообщает полиция города.
Обновлено в 17:38
Происшествия
В Чукотском автономном округе пять человек погибли при пожаре
Обновлено в 19:45
Происшествия
Немецкая полиция признала терактом наезд на людей в Боттропе и Эссене
Полиция Германии расценивает наезд на людей в Боттропе и Эссене как теракт. Об этом сообщает немецкая пресса.
Обновлено в 19:22
Политика
Кастро заявил о готовности Кубы к уважительным отношениям с США
Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро на мероприятии по случаю 60-й годовщины кубинской революции заявил, что Куба готова к уважительным отношениям с США.
Обновлено в 19:15
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Космос
Минувший год стал рекордным по числу спутников на орбите
Рекордное количество космических аппаратов выведено на орбиту в минувшем году.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Энергетика
Трамп ожидает снижения цен на газ в 2019 году
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает понижения цен на газ в 2019 году.
Обновлено в 18:02
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Политика
Украинский телеканал объяснил перенос обращения Порошенко ради Зеленского
Генеральный директор украинского телеканала "1+1" Александр Ткаченко в своем Facebook прокомментировал перенос новогоднего поздравления Петра Порошенко ради предвыборного заявления шоумена Владимира Зеленского, обвинив при этом в президента страны в давлении и трусости.
Обновлено в 17:33