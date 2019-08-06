с чего всё началось

Ровно пять лет назад, 6 августа, Россия ввела продовольственное эмбарго в отношении ЕС, США и некоторых других государств в ответ на антироссийские санкции. С этого момента в страну запретили ввозить ряд импортных продуктов, в том числе сыр, колбасы, рыбу, овощи и фрукты.

Что изменилось в России за пять лет действия продуктового эмбарго

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