Экономика
Чистый убыток Utair в 2018 году составил 22 млрд рублейRambler News Service 12:28
Чистый убыток российской авиакомпании Utair по итогам 2018 года составил 21,999 млрд рублей против прибыли в 2,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО. Выручка авиакомпании за отчетный период выросла на 6,3% до 83,6 млрд рублей.
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Кино
Третьи «Фантастические звери» выйдут в 2021 году
Объявлена дата релиза третьего фильма кинофрашизы "Фантастические звери".
Обновлено в 12:58
Шоу-бизнес
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Общество
Гоблин грубо окрестил фильм Дудя о ГУЛАГе
Обновлено в 13:33
Происшествия
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Совет Федерации пересчитал голос Нарусовой по вопросу об изоляции Рунета
Совет Федерации пересчитал голос сенатора Людмилы Нарусовой по вопросу закона о суверенном Рунете.
Обновлено в 13:05
Шоу-бизнес
В Малом театре прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой
В Малом театре в Москве прошла церемония прощания с Элиной Быстрицкой, сообщает ТАСС.
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Шоу-бизнес
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На днях одна из посетительниц престижного питерского кафе тайком засняла футболиста в компании двух симпатичных девушек.
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Космос
Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство
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Происшествия
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У посольства США на Гаити открыли стрельбу
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Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
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Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
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