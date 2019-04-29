Экономика

Чистый убыток Utair в 2018 году составил 22 млрд рублейRambler News Service 12:28

Чистый убыток российской авиакомпании Utair по итогам 2018 года составил 21,999 млрд рублей против прибыли в 2,7 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании по МСФО. Выручка авиакомпании за отчетный период выросла на 6,3% до 83,6 млрд рублей.
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Убытки в 22 млрд рублей: авиакомпания Utair показала свою отчётность

SM News13:20

Utair получил убыток в 2018 году в размере 22 млрд рублей против прибыли годом ранее

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Аптеки «36,6» обновили рекорд убытка в 2018 году

Агентство новостей розничной торговли07:43

Чистый убыток Utair в 2018 году составил 22 млрд рублей

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Finam.Ru12:11

В прошлом году UTair получила чистый убыток в размере 22 млрд рублей

Реальное время12:48
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