Политика
Проект поправок был внесен в Госдуму Владимиром Путиным 24 ноября. Первое важное изменение, которое предлагается депутатам,— изменение статьи 76.1 УК РФ. Поправка должна будет регламентировать прекращение уголовных дел за полным возмещением вреда обвиняемыми.
Коммерсантъ14:42
с чего всё началось
Президент внес в Госдуму законопроект, расширяющий список преступлений, которые могут и не дойти до суда, если ущерб от них виновный погасит и извинится.Российская газета10:26
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Президент РФ предложил закрывать уголовные дела за некрупное мошенничество, если ущерб возмещен
Государственная Дума РФвчера в 11:17
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Армия и оружие
ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы
Утверждается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, в результате чего был поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо
Специалисты войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:30
Политика
Евросоюз одобрил соглашение о Brexit
Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.
Обновлено в 14:19
Политика
Порошенко заявил об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев
Президент Украины Петр Порошенко в Twitter заявил об исполнении "мечты, которой тысяча лет", связанной с получением автокефалии украинской церковью.
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье
В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.
Обновлено в 14:28
Политика
На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов
Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.
Обновлено в 14:08
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Украинские военные отбили свои Рассадки
Обновлено в 13:19
Политика
Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге
Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.
Обновлено в 14:37
Политика
Лавров не исключил новых провокаций США против России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави
Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.
Обновлено в 12:37
Политика
В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти
Обновлено в 14:16
Политика
Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook
Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.
Обновлено в 12:36
Политика
В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе
Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.
Обновлено в 12:59
Политика
Европарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» экспонатов из Крыма
Российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение с Россией.
Обновлено в 12:49