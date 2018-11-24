с чего всё началось

Проект поправок был внесен в Госдуму Владимиром Путиным 24 ноября. Первое важное изменение, которое предлагается депутатам,— изменение статьи 76.1 УК РФ. Поправка должна будет регламентировать прекращение уголовных дел за полным возмещением вреда обвиняемыми.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС Украины обвинили Россию в обстреле корабельной группы Утверждается, что после выхода из 12-мильной зоны катера ФСБ России открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины, в результате чего был поврежден малый бронированный артиллерийский катер "Бердянск".

Армия и оружие Армия и оружие Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо Специалисты войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо, сообщает ТАСС.

Политика Политика Евросоюз одобрил соглашение о Brexit Глава Евросовета Дональд Туск заявил, что все страны одобрили сделку о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях между ЕС и Великобританией.

Политика Политика Порошенко заявил об исполнении «тысячелетней мечты» украинцев Президент Украины Петр Порошенко в Twitter заявил об исполнении "мечты, которой тысяча лет", связанной с получением автокефалии украинской церковью.

Армия и оружие Армия и оружие Амфибийно-десантная группа ВМС США вошла в Средиземноморье В акваторию Средиземного моря через Гибралтарский пролив вошли ударная амфибийно-десантная корабельная группа ВМС США, передает "Интерфакс" со ссылкой на данные мониторинга западных морских ресурсов.

Политика Политика На границе Украины и Польши усилили меры безопасности из-за протестов Погранслужба Украины усилила меры безопасности на пунктах пропуска на западной границе из-за блокировки дорог владельцами автомобилей с иностранной регистрацией, сообщает Министерство внутренних дел страны.

Армия и оружие Армия и оружие В ДНР заявили об обстреле Украиной юга республики из минометов

Армия и оружие Армия и оружие Украинские военные отбили свои Рассадки

Политика Политика Чехия планирует сократить число российских дипломатов в Праге Министерство иностранных дел Чехии рассматривает вопрос о сокращении штата дипломатов и автомобилей в российском посольстве в Праге.

Политика Политика Лавров не исключил новых провокаций США против России Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал ждать новых провокаций со стороны политических оппонентов Дональда Трампа, направленных на ухудшение российско-американских отношений.

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал Авив Кохави Правительство Израиля утвердило в воскресенье новым главой Генштаба израильской армии генерала Авива Кохави, который заменит на этой должности Гади Айзенкота 15 января 2019 года.

Политика Политика В Тбилиси прошел митинг против возвращения партии Саакашвили к власти

Политика Политика Великобритания получила доступ ко внутренним документам Facebook Парламент Великобритании получил доступ ко внутренним документам Facebook, в числе которых — личная переписка высокопоставленных сотрудников с основателем соцсети Марком Цукербергом, сообщает The Guardian.

Политика Политика В Раде потребовали у Британии отказать Охлобыстину в визе Депутат Верховной рады Антон Геращенко потребовал у премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не выдавать въездную визу российскому актеру Ивану Охлобыстину.