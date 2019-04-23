Экономика

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли внизРБК 11:39

Чистая прибыль металлургического комбината НЛМК за три месяца упала на 24%, до $382 млрд. Снижение произошло из-за повышения себестоимости продаж и курсовых разниц, сообщили в компании. Квартальная выручка НЛМК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 3% и достигла $2,9 млрд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли вниз

РБК11:39

Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале сократилась почти на четверть

Rambler News Service10:25

Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале снизилась на 24%

ПРАЙМ05:34

Показатель EBITDA группы НЛМК снизился в 1-м квартале на 18%

Финмаркет06:16

Группа НЛМК резко сократила чистую прибыль в I квартале

Росбалт05:56

Потенциал роста акций НЛМК составляет 16%

Finam.Ru11:20

Группа НЛМК в I кв сократила EBITDA на 14% г/г

Financial One05:37
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 12:25, Ашберн
Транспорт

В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
Обновлено в 10:24
Игры

Нейросети улучшили текстуры Fallout: New Vegas в четыре раза

Обновлено в 05:25
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

Обновлено в 06:45
Политика

Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным

Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено в 06:04
Общество

ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей

ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Общество

Кержаков официально развелся с Тюльпановой

Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:25
Кино

Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»

Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Экономика

Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%

Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду

На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено в 03:30
Армия и оружие

Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел

Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном

В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие

Беспилотник «Корсар» покажут на форуме «Армия-2019»

Летный образец беспилотного летательного аппарата "Корсар" продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня нынешнего года.
Обновлено в 05:58
Происшествия

В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь

По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Технологии

«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%

Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов

Обновлено 21 апреля в 20:44
Происшествия

Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники

Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения

Обновлено в 10:08
Политика

Путин посетил Суворовское училище в Петербурге

Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Происшествия

В Москве подтопило Лефортовский тоннель

В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Интернет

Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов

Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Авто

Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России

Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено в 03:42
Политика

Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Политика

Савченко вернулась в Верховную раду

Обновлено в 04:36
Авто

Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции

Обновлено в 07:30
Политика

Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски

Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Общество

Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»

В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Экономика

Число микрофинансовых организаций в России за год сократилось на 12%

Как следует из документа, за минувший год прекратили существование 269 микрофинансовых организаций, в результате чего их общая численность сократилась на 12%.
Обновлено в 10:50
Здоровье

Ученые назвали способ избежать преждевременной смерти

Обновлено в 11:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное