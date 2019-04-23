Экономика
Чистая прибыль НЛМК сократилась почти на четверть. Котировки ушли внизРБК 11:39
Чистая прибыль металлургического комбината НЛМК за три месяца упала на 24%, до $382 млрд. Снижение произошло из-за повышения себестоимости продаж и курсовых разниц, сообщили в компании. Квартальная выручка НЛМК по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавила 3% и достигла $2,9 млрд.
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Транспорт
В России предложили увеличить скорость движения на федеральных трассах
Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить максимально допустимую скорость на федеральных трассах с 90 до 110 км/ч.
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Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
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Политика
Пашинян дал Зеленскому советы по выстраиванию отношений с Путиным
Вечером в день выборов Никол Пашинян в своем Twitter поздравил Зеленского с победой на украинском языке и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:52
Шоу-бизнес
Певица МакSим госпитализирована после ДТП
Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
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Общество
ГИБДД выступила против деления водителей на профессионалов и любителей
ГИБДД России выступает против предложения Министерства транспорта разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено в 04:36
Общество
Кержаков официально развелся с Тюльпановой
Бывший футболист сборной России и петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков официально развелся со своей третьей женой Миланой Тюльпановой, сообщает РИА "Новости".
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Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов»
Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».
Обновлено в 04:01
Экономика
Росстат: продукты питания в марте подорожали на 0,6%
Продукты питания в России подорожали в марте на 0,6%, а в странах ЕС подешевели на 0,2%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдона» спустили на воду
На судостроительном заводе "Севмаш" спустили на воду первую субмарину-носитель подводных беспилотников "Посейдон".
Обновлено в 08:38
Энергетика
Белоруссия приостановила экспорт нефти
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
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Армия и оружие
Новый российский пистолет «Удав» прошел отстрел
Агентство РИА Новости представило репортаж с отстрела нового российского пистолета, прошедшего в 2018 году этап государственных испытаний.
Обновлено в 06:26
Происшествия
ФСБ предотвратила теракты в Махачкале и Грозном
В Центре общественных связей ФСБ проинформировали о задержании в Махачкале и Грозном пяти членов террористической организации "Исламское государство", передает ТАСС.
Обновлено в 10:41
Армия и оружие
Беспилотник «Корсар» покажут на форуме «Армия-2019»
Летный образец беспилотного летательного аппарата "Корсар" продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2019", который пройдет с 25 по 30 июня нынешнего года.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Омске пенсионер бросил двухлетнего внука в печь
По версии следствия, сильно пьяный 53-летний мужчина, применяя физическую силу, отобрал находившегося на руках у супруги внука, женщину выгнал из дома, а ребёнка затолкал в горящую печь.
Обновлено в 06:19
Технологии
«Яндекс» выпустил карту «Яндекс.Плюс» с кэшбэком до 10%
Карта может быть кредитной или дебетовой, и дает кэшбэк при пользовании сервисами «Яндекса» до 10% от затрачиваемых средств «Яндекс» презентовал банковскую карту World Mastercard, названную по аналогии с подпиской на сервисы компании «Яндекс.Плюс».
Обновлено в 06:56
Политика
Зеленский лидирует на выборах после обработки 50% протоколов
Обновлено 21 апреля в 20:44
Происшествия
Пенсионер покончил с собой в туалете иркутской поликлиники
Как сообщают местные СМИ, мужчина пришел в поликлинику сдать анализы. Он встал в очередь, однако, не дождавшись приема, пошел в туалет.
Обновлено в 04:05
Музыка
Сергей Лазарев рассказал о номере для Евровидения
Обновлено в 10:08
Политика
Путин посетил Суворовское училище в Петербурге
Президент России Владимир Путин 23 апреля побывал в Санкт-Петербургском Суворовском училище, сообщается на официальном сайте Кремля.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Москве подтопило Лефортовский тоннель
В Лефортовский тоннель на востоке Москвы поступает вода. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Обновлено в 11:13
Интернет
Названы самые ненадежные пароли для интернет-аккаунтов
Специалисты из Национального центра кибербезопасности Великобритании составили рейтинг самых небезопасных паролей, которые используют пользователи для защиты собственных аккаунтов.
Обновлено вчера в 23:29
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для России
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Политика
Волкер поддержал желание Зеленского вести переговоры с Путиным
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер поддержал победителя на выборах президента Украины Владимира Зеленского в его желании вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:57
Политика
Савченко вернулась в Верховную раду
Обновлено в 04:36
Авто
Вазовский мотор 1,8 назвали ошибкой эволюции
Обновлено в 07:30
Политика
Сыроид выключила микрофон депутату, который заговорил по-русски
Заместитель спикера Верховной рады Украины (ВРУ) Оксана Сыроид выключила микрофон депутату от фракции «Оппозиционный блок» Василию Нимченко, который по-русски комментировал поправку к законопроекту о функционировании украинского языка как государственного.
Обновлено в 08:20
Общество
Турция в ожидании крупнейшей сходки «воров в законе»
В ближайшее время в Турции состоится одна из самых больших сходок «воров в законе».
Обновлено в 05:54
Экономика
Число микрофинансовых организаций в России за год сократилось на 12%
Как следует из документа, за минувший год прекратили существование 269 микрофинансовых организаций, в результате чего их общая численность сократилась на 12%.
Обновлено в 10:50
Здоровье
Ученые назвали способ избежать преждевременной смерти
Обновлено в 11:30