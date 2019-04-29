Энергетика
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвоеКоммерсантъ 03:34
EBITDA «Газпрома» по итогам 2018-го возросла на 74%, до 2 трлн 578 млрд руб. Компания ожидает 174 млрд руб. прибыли от оптимизации затрат в 2019 году. В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
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Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в 2018 году вдвое — до 1,5 трлн рублей
Rambler News Service03:24
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Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
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Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины
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