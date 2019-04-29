Энергетика

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвоеКоммерсантъ 03:34

EBITDA «Газпрома» по итогам 2018-го возросла на 74%, до 2 трлн 578 млрд руб. Компания ожидает 174 млрд руб. прибыли от оптимизации затрат в 2019 году. В январе добыча «Газпрома» выросла на 4%, до рекордных за последние пять лет 47,4 млрд кубометров.
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Чистая прибыль «Газпрома» в 2018 году выросла в два раза

ТАСС03:40

«Газпром» получил по итогам года рекордную прибыль за всю историю

Финмаркет03:35

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 году выросла вдвое

Коммерсантъ03:34

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2018 г выросла до 1,5 трлн руб, чистый долг - до 3 трлн

ПРАЙМ03:26

Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в 2018 году вдвое — до 1,5 трлн рублей

Rambler News Service03:24

Зампред «Газпрома» предложил изменить управление инвестициями на 1,3 трлн

РБК03:00

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль - до 1,45 трлн рублей

Finam.Ru03:23
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Экономика

Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок

С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.
Обновлено в 03:31
Политика

Обама был против участия Байдена в выборах 2016 года, сообщили СМИ

Бывший президент США Барак Обама в 2015 году выступал против выдвижения на президентских выборах Джо Байдена, который недавно объявил о решении участвовать в выборах 2020 года, пишет газета New York Times.
Обновлено в 01:55
Технологии

Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Авто

Какой штраф сегодня за въезд автомобиля в лес

Правовые нормы запрещают въезд на территорию заповедников, национальных парков, ботанических садов и памятников природы.
Обновлено в 02:45
Общество

Екатерина Рождественская назвала «Голос. Дети» школой лицемерия

В продолжительном посте Екатерина Рождественская отметила, что саму передачу не смотрела, а о скандале узнала из массмедиа, поскольку данная новость теперь – номер 1 в интернете.
Обновлено в 02:00
Общество

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиян ждет двухдневная рабочая неделя, напомнили в Роструде.
Обновлено вчера в 19:37
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Происшествия

В Туве подросток подорвался на военном полигоне

Обновлено в 01:52
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Политика

В США скончался экс-сенатор Ричард Лугар

«87-летний сенатор Ричард Г. Лугар, который служил мэром Индианаполиса с 1968 по 1975 год, сенатором США с 1977 по 2013 год и президентом Центра Лугара с 2013 года, мирно скончался в воскресенье, 28 апреля, в 1:44 в Институте сердечно-сосудистой системы Inova Fairfax в Вирджинии», - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия

На алюминиевом заводе в Красноярске произошел пожар

Пожар произошел на Красноярском алюминиевом заводе, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Здоровье

В Минздраве РФ назвали неэффективными антибиотики против ряда вирусов

В самом лечении есть целый ряд ограничений, тем более что появилась новая угроза человечеству — неэффективность антибиотиков.
Обновлено в 00:35
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Армия и оружие

Минобороны опубликовало список участвующей в Параде Победы техники

В Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:42
Гаджеты

Tele2 предлагает абонентам перейти на eSim

Tele2 предложит разные сценарии перехода на eSim, но при каждом абоненту пока все же придется посетить салон оператора и получить сначала физическую сим-карту.
Обновлено вчера в 17:02
Транспорт

В московском метро в пятницу закроют две станции красной ветки

Станции "Румянцево" и "Саларьево" московского метрополитена закроют в пятницу, 3 мая, для продления Сокольнической линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Обновлено в 01:40
Политика

В Испании социалисты победили на выборах в парламент

Победой Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) премьер-министра Педро Санчеса завершились досрочные парламентские выборы в Королевстве Испания.
Обновлено вчера в 19:53
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Здоровье

В Волгограде выписали малышку, родившуюся весом менее 1 кг

Обновлено вчера в 07:27
Армия и оружие

В ПНС заявили об участии иностранной авиации в боях над Триполи

Участие в столкновениях в районе ливийского Триполи принимают ВВС иностранных государств, заявил глава МВД заседающего в столице Ливии Правительстве национального согласия (ПНС Фаиза Сараджа) Фатхи Али Башага.
Обновлено вчера в 10:49
Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»

Обновлено 27 апреля в 11:31
Футбол

Вирджил ван Дейк признан футболистом года в Англии по версии PFA

Голландский защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком года в Англии по версии Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), сообщается в официальном микроблоге организации в Twitter.
Обновлено вчера в 18:05
Энергетика

Нефть продолжает дешеветь после слов Трампа

Цены на нефть вновь опускаются на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, передает Reuters Отмечается, что цена нефти марки Brent упала до $71,19 за баррель.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

ДНР: украинские боевики продолжают истреблять друг друга

Справка: Народная милиция ДНР регулярно получает от своих источников в ВСУ о кровавых разборках среди украинских карателей, часто они происходят на почве беспробудного пьянства или под воздействием наркотических веществ.
Обновлено вчера в 11:42
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Росгвардия объяснила взрыв в Санкт-Петербурге

Причиной взрыва в Санкт-Петербурге мог стать сдетонировавший снаряд малого калибра времен Великой Отечественной войны.
Обновлено вчера в 12:35
Политика

Пушков прокомментировал заявление Зеленского о миссии Украины

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление недавно избранного президента Украины Владимира Зеленского о миссии его страны "служить примером демократии для постсоветских стран".
Обновлено вчера в 19:17
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