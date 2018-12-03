Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев восстановился после полученной травмы и вернулся в основной состав, сообщается в микроблоге испанской команды в Twitter.

Черышев восстановился после травмы и вернулся в основу «Валенсии»

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