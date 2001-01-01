«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за АзараProstoProSport 09:27

Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн. «Реал» по-прежнему считает эту сумму завышенной и готов заплатить за 28-летнего футболиста 80-90 млн. Азар перешел в «Челси» летом 2012 года из «Лилля».

«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за Азара

Авто Hyundai представила в Нью-Йорке новый седан Hyundai Sonata Длина нового кузова Sonata увеличена на 45 мм, колесная база также выросла на 35 мм, а ширина увеличилась на 25 мм.

Политика В США опубликовали доклад Мюллера Минюст США опубликовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера об итогах расследования инкриминируемого России вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году.

Политика Украинский суд не признал вины РФ в крушении Ил-76 в Донбассе Чимиркова является вдовой украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в районе луганского аэропорта пять лет назад.

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Политика Порошенко: возврат ПриватБанка Коломойскому грозит дефолтом Украину ждёт неминуемый дефолт в случае возвращения ПриватБанка предпринимателю и миллиардеру Игорю Коломойскому.

Общество В Москву на следующей неделе придёт потепление до +19 Грядущая неделя порадует москвичей новой волной потепления, а столбики термометров поднимутся до отметки в 19 градусов со знаком "плюс".

Экономика Регионы Северного Кавказа задолжали за свет и газ 120 млрд рублей Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что задолженность всех групп потребителей газа и электроэнергии в регионах Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) достигла 120 млрд рублей.

Общество Роскачество определило три лучшие марки кефира Специалисты Роскачества протестировали по 35 параметрам качества 11 новых торговых марок кефира из разных регионов России.

Шоу-бизнес На вдову Марьянова подали в суд На Ксению Бик подал в суд загадочный однофамилец. Вдова Дмитрия Марьянова выступит ответчиком в деле о наследстве актера.

Армия и оружие Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест Хафтара Военная генпрокуратура Ливии выдала ордер на арест маршала Халифы Хафтара, соответствующий документ опубликован в Twitter правительства национального согласия Ливии (Триполи).

Происшествия Ключевой свидетель по делу Кокорина и Мамаева не выходит на связь Александра Поздникавене, являющаяся ключевым свидетелем по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, не выходит на связь с прокурором для дачи показаний в суде.

Происшествия Опубликовано видео ДТП в Санкт-Петербурге Ранее сообщалось о четырех пострадавших. ДТП произошло на пересечении Невского проспекта и Набережной реки Фонтанки.

Авто Разгневанная клиентка остановила продажи Mercedes-Benz в Китае Компания Mercedes-Benz приостановила действие своей франшизы в Китае из-за скандала, связанного с одним из дилерских центров в городе Сиань.

Хоккей Юниорская сборная России одолела словаков на старте ЧМ Юниорская сборная России, составленная из хоккеистов не старше 18 лет, победила сверстников из Словакии в первом матче группового этапа чемпионата мира.

Культура На аукционе Christie’s вновь выставляют скульптуру Модильяни Одну из редких скульптур Модильяни выставят в мае на престижном аукционе Christie's. Мероприятие запланировали на 13 мая.

Происшествия Двое следователей ФСБ задержаны в Москве по делу о вымогательстве Двое сотрудников следственного управления ФСБ РФ задержаны за вымогательство в Москве, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

Политика Белоруссия направила России ответные предложения по интеграции Белоруссия направила России свои предложения по вопросам интеграции. С таким заявлением выступил глава белорусского МИД Владимир Макей.

Происшествия Двое мужчин задержаны в Москве с человеческими костями в сумке Полицейские задержали на востоке Москвы двоих мужчин с останками скелета человека в сумке, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Энергетика Глава Дагестана признал ежегодные потери 35% поставляемого газа За год потери газа в Дагестане составляют 35% при общем объеме поставок в 3,2 млрд кубометров, сообщил глава республики Владимир Васильев.

Здоровье Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком Число больных раком, по последним данным, увеличилось до 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

Футбол Игроки АПЛ на один день откажутся от соцсетей в знак протеста против расизма Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) объявила, что футболисты в Англии и Уэльсе на один день откажутся от социальных сетей, чтобы акцентировать внимание на проблеме расизма.

Происшествия Александр Шестун пережил остановку сердца Во время следственных действий у бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна произошла остановка сердца.