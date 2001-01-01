Футбол

«Челси» снизил запрашиваемую у «Реала» сумму за АзараProstoProSport 09:27

Ранее «Челси» требовал за Азара около 116 млн евро, но теперь цена на форварда была снижена до 103-105 млн. «Реал» по-прежнему считает эту сумму завышенной и готов заплатить за 28-летнего футболиста 80-90 млн. Азар перешел в «Челси» летом 2012 года из «Лилля».
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СМИ: В ближайшие дни «Реал» согласует трансфер Азара

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Источник: переход Азара в «Реал» будет согласован в ближайшие дни

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СМИ: Азар близок к переходу в «Реал»

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РБК06:00

Источник: «Реал» и «Челси» достигли соглашения по трансферу Азара

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«Реалу» интересны Эриксен, де Лигт, ван де Бек и Милинкович-Савич

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Эден Азар
Бельгийский футболист
Бельгийский футболист, атакующий полузащитник и вингер английского клуба «Челси» и сборной Бельгии. Сильными качествами игрока являются креативность, скорость, дриблинг и умение обращаться с мячом. За свой стиль и манеру влияния на игру сравнивается различными критиками с многократными обладателями главной футбольной награды - «Золотого мяча» Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Считается одним из лучших игроков в мире.
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