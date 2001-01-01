Футбол
«Челси» и Азар ведут переговоры о продлении контрактаSoccer.ru 19:35
Руководство "Челси" ведёт переговоры о продлении контракта с полузащитником команды Эденом Азаром, утверждает источник. Текущее соглашение Азара с лондонским клубом истекает летом 2020 года, и бельгиец не скрывал своего желания стать игроком "Реала", однако этот трансфер может не состояться.
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Политика
Мэр Биробиджана ушел в отставку
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Обновлено в 21:34
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Обновлено в 20:39
Армия и оружие
SANA: военные США вывезли 50 тонн золота ИГ из Сирии
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В южнокорейском городе Пусан произошла авария: российское грузовое судно Seagrand врезалось в мост.
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Общество
Омбудсмен РФ проверит степень опасности «Хизб ут-Тахрир» и ее членов
Омбудсмен РФ проверит степень опасности "Хизб ут-Тахрир" и ее членов В аппарате уполномоченного Татьяны Москальковой рассказали "Ъ", что планируется сделать для соблюдения прав членов организации "Хизб ут-Тахрир".
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Политика
Названа позиция США по украинским кораблям в Керченском проливе
США не намерены помогать президенту Украины Петру Порошенко в случае, если корабли ВМС Украины вновь войдут в Керченский пролив, сообщает "Страна.ua".
Обновлено в 14:48
Происшествия
Следственный комитет назвал причину гибели группы Дятлова
Туристическая группа под руководством Игоря Дятлова погибла в результате схода снежной лавины и неопытности.
Обновлено в 19:07
Общество
Каждый третий рискует потерять работу без цифровых навыков
Каждый третий отметил, что рискует потерять работу, если не будет проходить обучение в этой сфере.
Обновлено в 19:15
Политика
Совбез ООН не принял российский проект резолюции по Венесуэле
Совет Безопасности ООН большинством голосов не принял российский проект резолюции по Венесуэле.
Обновлено в 15:59
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В Москве начали штрафовать за выезд на «вафельную» разметку
С 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения, согласно которым водителей в Москве начнут штрафовать в автоматическом режиме за выезд на «вафельную» разметку на перекрестках.
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Обновлено в 17:17
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Обновлено в 21:32
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Экс-юристу Дональда Трампа Майклу Коэну вновь придется побывать на Капитолийском холме в Вашингтоне, Конгресс США решил повторно допросить его.
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Политика
В Германии начался суд по делу племянника Дмитрия Киселева
Обновлено вчера в 08:55
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У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.
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Воры в законе нашли способ спастись от новой уголовной статьи
Воры в законе и правоохранительные органы активно готовятся к появлению новой статьи Уголовного кодекса об ужесточении ответственности для криминальных авторитетов.
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Читинская таможня выявила контрабанду леса в Китай на 211 млн руб
По данному факту Читинской таможней возбуждены уголовные дела по части первой статьи 226.1 УК РФ 9 (максимальное наказание - 7 лет лишения свободы), проводятся расследования.
Обновлено в 20:43
Авто
Tesla объявила о закрытии магазинов и снижении цен на Model 3
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Порошенко ущипнул мужчину за нос и попал на видео
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В США посчитали время подлета «Авангарда»
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Немцы одобряют строительство газопровода «Северный поток — 2»
Большинство жителей ФРГ одобряют строительство российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, опубликованного в газете Hannoversche Allgemeine.
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В Киеве взорван автомобиль Александра Турчинова
В Киеве неизвестные совершили нападение на секретаря Совета по нацбезопасности и обороне Украины Александра Турчинова.
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