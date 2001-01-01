Футбол

«Челси» готовит 50 млн евро за полузащитника «Кальяри»
Евро-футбол.ру
04:48

Полузащитник "Кальяри" Николо Барелла заинтересовал "Челси". По информации журналистов Джанлуки ди Марцио и Альфредо Педуллы, "синие" готовы выложить за игрока 50 млн евро. Конкуренцию лондонскому клубу составят "Интер" и "Наполи".
Евро-футбол.ру04:48

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«Челси» готовит 50 млн евро за полузащитника «Кальяри»

Евро-футбол.ру04:48

«Челси» включился в борьбу за хавбека «Кальяри» Бареллу

Sports.ru00:22

Источник: «Челси» готовит 50 миллионов евро за полузащитника «Кальяри»

Спорт-Экспресс03:20

«Челси» подготовил 50 млн евро для трансфера Бареллы

Soccer.ru03:08

«Челси» включился в борьбу за Бареллу. «Кальяри» оценивает игрока в 50 миллионов

Бомбардир.ру02:35

«Челси» готов заплатить € 50 млн за полузащитника «Кальяри» Бареллу

Чемпионат03:21
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Происшествия

Пираты атаковали судно с российским экипажем у берегов Бенина

У берегов Бенина на западе Африки пираты атаковали судно MSC Mandy, на борту которого находились 23 россиянина и один гражданин Украины.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Россиянин задержан на острове в Тихом океане по запросу ФБР США

В субботу, 5 января, на острове Сайпан административного образования Содружество северных Марианских островов по запросу ФБР был задержан россиянин Дмитрий Макаренко.
Обновлено в 03:38
Политика

NASA отложило визит Рогозина в США

Американское космическое агентство NASA отложило визит главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который планировался на февраль нынешнего года.
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей

Костин принес извинения за свое поведение после проигрыша сборной США

Капитан российской хоккейной сборной Клим Костин принес извинения за своё неподобающее поведение после матча полуфинала МЧМ-2019, в котором сборная России уступила команде США со счетом 2:1. Российский хоккеист опубликовал его 5 января в своем Twitter.
Обновлено в 04:09
Армия и оружие

В России завершились испытания нового пистолета на замену ПМ

Завершились государственные испытания российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ).
Обновлено в 01:07
Кино

Скончался народный артист Иван Бортник

Обновлено в 03:55
Происшествия

Полиция проверяет сообщения о стрельбе в боулинг-клубе в Калифорнии

Полиция Калифорнии проверяет информацию о стрельбе с несколькими погибшими в боулинг-клубе вблизи Лос-Анджелеса.
Обновлено в 04:27
Политика

Хакеры опубликовали доклады Integrity Initiative о работе Sputnik и RT

Новая партия документов Счета на общую сумму около тысячи фунтов выставлены на имя живущего в Иордании Джассара Джамаля аль-Тахата за "составление для Integrity Initiative докладов о медиакампаниях RT".
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно

«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено в 03:01
Культура

В реанимации скончалась супруга режиссера Марлена Хуциева

Ирина Соловьева, супруга 93-летнего режиссера Марлена Хуциева, которая была госпитализирована вместе с ним незадолго до Нового года, в пятницу, 4 января, умерла в реанимации.
Обновлено в 03:49
Политика

Опрос: рекордное число американцев хочет навсегда уехать из США

Рекордное число граждан США хотят покинуть Соединенные Штаты и проживать в другой стране на постоянной основе.
Обновлено в 00:03
Происшествия

В Крыму закрыли дорогу на Ай-Петри

Автодорога через гору Ай-Петри в Крыму была перекрыта для всего транспорта, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на управление МЧС по Крыму.
Обновлено в 01:06
Политика

В Стамбуле вручат томос об автокефалии украинской церкви

Вселенский Патриарх Варфоломей 5-6 января проведет в Константинопольском патриархате в Стамбуле торжественную церемонию вручения томоса об автокефалии свежесозданной Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 02:24
Хоккей

Клим Костин: Незасчитанный гол надломил нас

Пустота, приводит слова Костина официальный сайт Федерации хоккея России. Я думаю, что незасчитанный гол надломил нас.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Порошенко провел переговоры с Эрдоганом

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу в Стамбуле с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, они обсудили пути укрепления стратегического партнерства и вопросы освобождения осужденных в РФ украинцев, сообщила в субботу пресс-служба главы украинского государства.
Обновлено в 04:48
Политика

Абэ намерен продвинуть переговоры по мирному договору с Россией

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

В Польше пять человек сгорели на квесте

Обновлено вчера в 18:24
Политика

Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство

Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Трамп заявил, что может ввести режим чрезвычайного положения

Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести в стране режим чрезвычайного положения из-за проблем с принятием бюджета Конгрессом, вызванным несогласием демократов с выделением около пяти миллиардов долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.
Обновлено в 01:47
Транспорт

Шереметьево назвали самым пунктуальным в мире аэропортом

Исследовательская компания OAG, занимающаяся авиационной информацией, опубликовала доклад "Лига пунктуальности — 2019", в котором по итогам 2018 года назвала аэропорты, допускающие наименьшее количество задержек рейсов и расхождений с расписанием.
Обновлено в 03:35
Политика

Демократы США оказались против снятия санкций с Дерипаски

Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что подготовил резолюцию против снятия санкций с компаний En+, "Русал" и "Евросибэнерго", подконтрольных Дерипаске.
Обновлено в 05:01
Происшествия

Езду Верника по пешеходной зоне прокомментировали в МХТ

Обновлено в 04:18
Футбол

Диего Марадона рассказал о своем самочувствии

Ранее у тренера обнаружили кровотечение в желудке Чемпион мира по футболу 1986 года и главный тренер ФК "Дорадос" Диего Марадона сообщил, что чувствует себя хорошо, пишет агентство Telam.
Обновлено в 03:10
Политика

Спикер палаты представителей США назвала Путина гангстером

Новая спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси сочла опасными отношения американского президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП со скорой помощью в Екатеринбурге

Пять человек пострадали в ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло в Екатеринбурге в ночь с пятницы на субботу.
Обновлено в 02:02
Политика

Украине предрекли прекращение железнодорожного сообщения с Россией

В августе 2018 года украинский железнодорожный оператор «Укрзализныця» уже заявлял о том, что готов прекратить сообщение с Россией, если власти страны примут подобное решение.
Обновлено вчера в 17:30
Армия и оружие

Принц Гарри примет участие в учениях против «вторжения России»

Британский принц Гарри в составе корпуса морских пехотинцев примет участие в крупнейших за последние 20 лет военных учениях в Норвегии против "вторжения России".
Обновлено в 03:12
Политика

Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть $10 тысяч

Как стало известно газете Washington Post, задержанный в России по подозрению в шпионаже американский гражданин Пол Уилан был осужден в США за попытку украсть десять тысяч долларов.
Обновлено в 00:15
Космос

«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны

Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено 03 января в 04:25
Происшествия

СК выдвинул обвинения экс-министру финансов Подмосковья

Следственный комитет России(СК) предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который был экстрадирован из Франции.
Обновлено вчера в 03:51
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Итальянский футболист, полузащитник клуба «Кальяри» и сборной Италия.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский футбольный клуб, основанный в 1920 году. В настоящее время играет в Серии А. Чемпион Италии сезона 1969/70.
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