Челси – Вест Хэм Юнайтед. Эксперт Unibet: «Саррибол оправдает себя»Букмекеры.рф 10:08

Сегодня, в понедельник, 8 апреля, в 22:00 (МСК) состоится матч 33-го тура АПЛ между футбольными клубами Челси и Вест Хэм Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».

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