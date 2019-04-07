Футбол

Челси – Вест Хэм Юнайтед. Эксперт Unibet: «Саррибол оправдает себя»Букмекеры.рф 10:08

Челси — Вест Хэм
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Стэмфорд Бридж»
11′
Анжело Огбонна
Эден Азар
24′
46′
Хавьер Эрнандес
Роберт Снодграсс
70′
Марк Нобл
Педро Обианг
Рубен Лофтус-Чик
Росс Баркли
70′
Гонсало Игуаин
Оливье Жиру
76′
Сесар Аспиликуэта
82′
Кепа Аррисабалага
84′
Каллум Хадсон-Одои
Педро Родригес
85′
Эден Азар
90′
Сегодня, в понедельник, 8 апреля, в 22:00 (МСК) состоится матч 33-го тура АПЛ между футбольными клубами Челси и Вест Хэм Юнайтед. Игра пройдет в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж».
Читать в источнике

Подробнее о событии

Челси - Вест Хэм: где смотреть матч

Евро-футбол.рувчера в 19:11

«Челси» — «Вест Хэм». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru13:44

Челси – Вест Хэм Юнайтед. Эксперт Unibet: «Саррибол оправдает себя»

Букмекеры.рф10:08

Экспресс дня 8 апреля. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ru03:15

«Челси» — «Вест Хэм»: прогноз Майкла Оуэна на матч 33-го тура АПЛ

Чемпионат13:00

8 апреля. События для ставок на спорт

Bookmaker-ratings.ruвчера в 15:43

«Челси» – «Вест Хэм»: заключительный поединок тура

Все про Спорт рувчера в 09:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 17:28, Ашберн
Общество

Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре

Обновлено в 09:33
Экономика

В РФ создадут реестр запрещенных для банков фраз клиентам

В РФ во втором квартале текущего года намерены создать специальный реестр запрещенных для банков фраз в общении с клиентами.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Появилось видео с репетиции юбилейного концерта Аллы Пугачевой

Сегодня в YouTube появилось первое видео с репетиции юбилейного концерта Пугачевой.
Обновлено в 06:53
Экономика

Российских автомобилистов ждут два новых налога

Опубликованная на этой неделе Минфином обновленная редакция проекта закона о внесении неналоговых платежей в бюджет предусматривает два сбора, которые будут включены в Налоговый кодекс.
Обновлено вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Бывшая ведущая «Спокойной ночи, малыши!» рассказала об убийстве сына

Бывшая ведущая программ "Время", "Спокойной ночи, малыши !", "Песня года" и "Голубой огонек" призналась, что изуродованное тело ее сына нашли только через месяц после преступления, — под Серпуховом, в поселке Шарапова Охота.
Обновлено в 14:32
Общество

В рамках реновации построят в три раза больше жилья, чем снесут

Обновлено в 03:55
Происшествия

В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе системы «Сбербанк Онлайн» наблюдаются проблемы, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 04:44
Шоу-бизнес

Вдова актера из фильма «Семнадцать мгновений весны» Николая Прокоповича боится, что сын лишит ее квартиры

Женщина уверена, сын хочет лишить ее квартиры. Актриса пожаловалась на грубое поведение наследника и подчеркнула, что нуждается в помощи.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Четверо военных США погибли после взрыва в Афганистане

Обновлено в 15:25
Общество

Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину

Обновлено в 14:58
Кино

Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище

Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено в 08:59
Политика

ФБР начало расследование против Коломойского

Федеральное бюро расследований США ведет дело в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского, пишет Daily Beast.
Обновлено в 06:17
Экономика

«Коммерсантъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать «Ведомости»

Голубович отказался комментировать вопрос о планах стать инвестором «Ведомостей» или участии в поиске инвестиций для газеты.
Обновлено в 17:06
Происшествия

В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком

В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
Обновлено в 00:26
Общество

Число браков в России снизилось до минимума с начала века

Как пояснила РБК старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова, сейчас браки заключаются среди малочисленных поколений, родившихся в 1990-е годы, поэтому не удивительно, что общий коэффициент брачности снижается и продолжит снижаться в ближайшие годы.
Обновлено в 16:29
Армия и оружие

Армия Хафтара атаковала аэропорт в Триполи

Самолёты Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара атаковали единственный действующий аэропорт Триполи, указывается в Twitter оперативного штаба правительства национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа.
Обновлено в 11:05
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России

Прямые иностранные инвестиции в уставные капиталы российских компаний нефинансового сектора в 2018 году сократились на $6,5 млрд, говорится в статистике, которую опубликовал Центральный банк.
Обновлено в 13:44
Происшествия

Часть Калининграда осталась без света

"Часть улиц Калининграда лишилась света, причины сбоя и место аварии устанавливаются", - сказал представитель компании, затруднившись оценить масштаб отключений.
Обновлено в 16:55
Политика

Гройсман рассказал о «зажатой долгами» Украине

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
Обновлено в 16:30
Армия и оружие

В Севастополе оценили опасность новой украинской ракеты

Со слов вице-спикера парламента Севастополя Александра Кулагина, городу не стоит опасаться ракетного удара со стороны Украины, так как у него имеется надежная защита, а "на каждую ракету найдется противоракета", передает РИА Новости.
Обновлено в 05:08
Культура

НТВ запустил автомобильное шоу для международной продажи

Российский канал НТВ и израильский Keshet запускают совместное шоу талантов Drive Master, сообщили компании.
Обновлено в 16:10
Футбол

Семак: врачей «Зенита» скоро допустят в СИЗО к Кокорину

Обновлено в 15:19
Политика

Глава Одесской области отказался уходить вопреки указу Порошенко

Максим Степанов, которого президент Украины Петр Порошенко снял с должности главы Одесской областной госадминистрации, заявил, что «никаких заявлений не писал», и отказался покидать должность, передает агентство УНИАН.
Обновлено в 07:33
Транспорт

«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам

В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено в 06:44
Политика

Раскрыто настоящее место рождения жены Порошенко

Жена действующего украинского лидера Петра Порошенко Марина родилась вовсе не в Киеве, как гласит официальная информация на сайте президента Украины.
Обновлено в 05:32
Происшествия

В США задержали готовившего наезд на прохожих мужчину

Власти США задержали жителя штата Мэриленд, готовившего наезд на прохожих в Вашингтоне, сообщил телеканал Fox News .
Обновлено в 16:40
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Полицейские в подмосковных Мытищах обнаружили в захламленной квартире одного из жилых домов четверых несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:35
Общество

Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России

«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено вчера в 02:40
Армия и оружие

Как Россия будет защищать Крымский мост от атаки НАТО

Обновлено в 15:00
Армия и оружие

ИГ опубликовало видео с телами российских военных

Новостное агентство Amaq, публикующее новости, связанные с радикальной исламистской группировкой «Исламское государство» (запрещена в России по решению Верховного суда), выложило в сеть видеоролик, на котором якобы запечатлены тела погибших в Сирии российских военных.
Обновлено в 01:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Вест Хэм Юнайтед
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стратфорда, Восточный Лондон. Выступает в Премьер-лиге, высшем дивизионе английского футбола. Клуб был основан в 1895 году под названием «Темз Айронуоркс», а в 1900 году изменил название на «Вест Хэм Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное