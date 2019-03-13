Футбол
Чалов признан лучшим игроком 19-го тура РПЛБомбардир.ру 02:19
Российская Премьер-Лига назвала лучшего игрока по итогам 19-го тура. Им стал нападающий московского ЦСКА Федор Чалов, за которого проголосовали 42,88% респондентов.
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Читатели «Советского спорта» признали гол Джикии лучшим в 19-м туре РПЛ (видео)
Советский спортвчера в 10:37
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 04:19, Ашберн
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Юлию Началову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких
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Палата представителей США приняла два законопроекта, направленных на противодействие России.
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Телеведущая Ксения Собчак на своей странице в Instagram ответила лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову на его стихотворение, в котором он высмеял новость о ее разводе с актером Максимом Виторганом и новые отношения.
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В Шереметьево самолет зацепил крылом мачту освещения
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В МИД назвали бессмысленными угрозы США в адрес «Роснефти»
Ранее глава Госдепа Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что «Роснефть» продолжает покупать нефть у венесуэльской PDVSA в обход американских санкций.
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Обновлено вчера в 18:10
Политика
Совет Федерации назначил нового заместителя генпрокурора Юрия Чайки
Совет Федерации на заседании 13 марта назначил нового заместителя генпрокурора России Юрия Чайки.
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В Австралии кардинал получил шесть лет за насилие над детьми
Кардинал Джордж Пелл был приговорен австралийским судом к шести годам заключения по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, сообщает телеканал SBS.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
Планировавшего теракт боевика ликвидировали в Самарской области
В ходе спецоперации в Самарской области силовики нейтрализовали боевика, который планировал теракт.
Обновлено в 01:34
Экономика
Wildberries планирует открыть площадку в Польше
Крупнейший российский интернет-магазин Wildberries может открыть площадку в Польше, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на инструкцию Минпромторга для поставщиков онлайн-ритейлера.
Обновлено в 00:43
Интернет
Массовый сбой произошел в работе сервисов Gmail и Google
Пользователи со всего мира сообщают о массовом сбое в работе сервиса электронной почты Gmail и поисковой системы Google.
Обновлено в 04:11
Экономика
Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян
В декабре 2018 г. первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать (цитата по «Интерфаксу»).
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Японию возмутили российские учения на Курилах
Обновлено в 02:10
Политика
Путин планирует посетить Крым на пятилетие присоединения
Президент России Владимир Путин планирует посетить Крым в годовщину присоединения полуострова к РФ, сообщает РБК.
Обновлено в 01:44
Общество
Mercer назвала самые удобные для жизни города
Вена десятый год подряд заняла первое место в рейтинге Mercer, где города оцениваются по целому ряду показателей, среди которых создание условий для образования и работы, транспортная доступность, безопасность, экология.
Обновлено в 04:11
Происшествия
Уроженцы Кавказа в Москве устроили стрельбу и поножовщину
Позже на Аминьевском шоссе был задержан один из подозреваемых. По предварительной информации, это уроженец Чечни.
Обновлено в 03:13
Общество
Правительство ужесточит контроль за питанием в госучреждениях
Контроль должен быть ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях.
Обновлено вчера в 23:18
Происшествия
Мать брошенной в квартире в Москве пятилетней девочки арестована
Обновлено вчера в 12:09
Общество
В Минздраве предложили приравнять Iqos и glo к обычным сигаретам
Минздрав предлагает приравнять электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака типа Iqos и glo к обычным сигаретам.
Обновлено в 02:57
Экономика
В феврале средний чек россиян за поход в магазин вырос на 2,3%
По сравнению с февралем 2018 года, чек увеличился всего на 0,5% (3 руб.).
Обновлено в 02:18
ЖКХ
Эксперт объяснила, почему россияне переплачивают за услуги ЖКХ
Переплата за услуги ЖКХ обусловлена избыточными мощностями и низкой энергоэффективностью многоквартирных домов, сообщила РИА Недвижимость исполнительный директор некоммерческого партнерства "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
Обновлено 11 марта в 09:50
Транспорт
Новое кольцо обойдется Москве в 630 млрд рублей
Общая стоимость всех четырех магистралей согласно адресной инвестиционной программе Москвы (АИП) превышает 630 млрд руб.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
«Яндекс.Такси» тестирует выплату водителям фиксированного дохода
Дополнительные выплаты водителям агрегатора тестируются в регионах, включая Воронеж, Казань, Волгодонск, подтверждает директор таксопарка «Букет» (партнер «Яндекс.Такси») Денис Огнев.
Обновлено вчера в 18:34
Общество
ВЦИОМ назвал долю православных россиян, соблюдающих Великий пост
Великий пост соблюдает 14% православных россиян, 75% людей, исповедующих эту религию, не придерживаются его, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:21
Общество
В США 50 человек обвинили во взятках при поступлении в элитные вузы
Порядка 50 человек столкнулись с обвинениями в участии в крупной коррупционной схеме, призванной за взятки обеспечить поступление молодых людей в самые престижные вузы США, в том числе в Станфордский, Йельский и Калифорнийский университеты.
Обновлено вчера в 14:26