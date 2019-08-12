Экономика
ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»Российская газета 04:40
В понедельник, 12 августа, Банк России выпускает памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Происшествия
Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке
Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Общество
Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей
По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Обновлено вчера в 22:00
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Российские студенты создали беспилотный катафалк LADA
Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе LADA Kalina.
Обновлено вчера в 21:55
Наука
Названа основная причина развития рака головы и шеи
Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33
В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Музыка
Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек
Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза
Обновлено вчера в 11:04
Технологии
Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути»
Прощай, Linux Journal Linux Journal — старейший журнал, посвященный ядру и дистрибутивам Linux — объявил о своем закрытии.
Обновлено в 03:19
Политика
Порошенко явился на допрос в ГБР
Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Политика
Супрун назвала правильный вариант своего имени
Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Кино
Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»
Писателю Джорджу Мартину, автору литературного цикла «Песнь Льда и Огня», на основе которого сняли сериал «Игра престола», через его личного помощника вручили статуэтку Элляя-Джона Сноу.
Обновлено в 02:08
Футбол
Слуцкий станцевал на концерте Pink
Обновлено в 02:02
Происшествия
Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия
В Курске вспоминают погибших моряков-подводников
После ухода сына мама матроса Димы Старосельцева похоронила еще 9 родственников. Для нее люди не погибают - они уходят.
Обновлено в 03:52
Футбол
Малком объяснил, почему решил перейти из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский нападающий Малком в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу объяснил, почему этим летом он решился на переход из «Барселоны» в «Зенит».
Обновлено в 04:18
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Кино
Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах
Актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах «Тельма и Луиза» и «Битлджюс», рассказала о самой неприятной ситуации, пережитой за карьеру в кино.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче
Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Свадебного стрелка задержали под Петербургом
«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено 10 августа в 10:22
Авто
Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego
Проекты Lego Technic не перестают удивлять общество.
Обновлено в 03:52
Политика
Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики
Обновлено вчера в 20:02
Общество
В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе
Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.
Обновлено в 01:57