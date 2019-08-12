Экономика

ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»Российская газета 04:40

В понедельник, 12 августа, Банк России выпускает памятные монеты, посвященные мультфильму "Бременские музыканты", серии "Российская (советская) мультипликация". Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

ЦБ выпустит монеты в честь мультфильма «Бременские музыканты»

Российская газета04:40

ЦБ выпустит монеты в честь юбилея мультфильма «Бременские музыканты»

Интерфакс04:02

ЦБ выпустил памятные монеты «Бременские музыканты»

Известия04:11

«Смех и радость мы приносим людям». ЦБ выпустил монеты с бременскими музыкантами

Фонтанка.Ру04:29

ЦБ выпустит монеты с бременскими музыкантами

РЕН ТВ03:51

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты»

РИА Новости03:49

ЦБ выпустит памятные монеты, посвященные мультфильму «Бременские музыканты»

ТАСС03:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 04:48, Вашингтон
Транспорт

На железнодорожной части Крымского моста протестировали освещение

Обновлено в 04:37
Происшествия

Дети в Новокузнецке подожгли одежду на пятилетней девочке

Пятилетняя девочка получила тяжелые ожоги тела во время прогулки на улице в Новокузнецке.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Общество

Подмосковный дворник задолжала два миллиарда рублей

По данным издания, в 2016 году Дорогомиловский суд Москвы постановил взыскать задолженность с женщины.
Обновлено 10 августа в 20:58
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Космос

К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса

Обновлено вчера в 22:31
Авто

Российские студенты создали беспилотный катафалк LADA

Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе LADA Kalina.
Обновлено вчера в 21:55
Наука

Названа основная причина развития рака головы и шеи

Специалисты из Университета Томаса Джефферсона в США пришли к выводу, что основным фактором риска развития плоскоклеточного рака головы и шеи является курение.
Обновлено в 00:11
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Число пострадавших от взрывов под Ачинском достигло 33

В Минздраве по Красноярскому краю проинформировали об увеличении числа пострадавших при взрывах боеприпасов в воинской части в Ачинском районе.
Обновлено в 01:59
Музыка

Байк-шоу в Севастополе посетило более 50 тысяч человек

Первый день байк-шоу рядом с горой Гасфорта посетило более 50 тысяч человек. Мероприятие продолжится и в воскресенье.
Обновлено вчера в 08:39
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Футбол

«Спартак» предложил «Ницце» девять миллионов евро за Тамеза

Обновлено вчера в 11:04
Технологии

Закрылся старейший в мире журнал о Linux, потому что «Linux сбился с пути»

Прощай, Linux Journal Linux Journal — старейший журнал, посвященный ядру и дистрибутивам Linux — объявил о своем закрытии.
Обновлено в 03:19
Политика

Порошенко явился на допрос в ГБР

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 03:42
Политика

Супрун назвала правильный вариант своего имени

Ранее Супрун уличила в расизме советника украинского лидера Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Муниципальные депутаты подали заявку на проведение акции в Москве

Обновлено в 04:16
Кино

Жители Якутска вручили Джорджу Мартину «народный Оскар»

Писателю Джорджу Мартину, автору литературного цикла «Песнь Льда и Огня», на основе которого сняли сериал «Игра престола», через его личного помощника вручили статуэтку Элляя-Джона Сноу.
Обновлено в 02:08
Футбол

Слуцкий станцевал на концерте Pink

Обновлено в 02:02
Происшествия

Ударившего девушку сотрудника МВД собираются преследовать уголовно

Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Курске вспоминают погибших моряков-подводников

После ухода сына мама матроса Димы Старосельцева похоронила еще 9 родственников. Для нее люди не погибают - они уходят.
Обновлено в 03:52
Футбол

Малком объяснил, почему решил перейти из «Барселоны» в «Зенит»

Бразильский нападающий Малком в интервью корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу объяснил, почему этим летом он решился на переход из «Барселоны» в «Зенит».
Обновлено в 04:18
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Кино

Звезда «Тельмы и Луизы» рассказала о приставаниях на кинопробах

Актриса Джина Дэвис, известная по ролям в фильмах «Тельма и Луиза» и «Битлджюс», рассказала о самой неприятной ситуации, пережитой за карьеру в кино.
Обновлено в 04:10
Происшествия

В Вологодской области три человека погибли при пожаре на даче

Три человека, по предварительным данным, погибли при пожаре в дачном доме в селе Бурцево Вологодской области, сообщили РИА Новости в понедельник в Единой дежурной диспетчерской службе Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Свадебного стрелка задержали под Петербургом

«Указанный автомобиль был задержан, в полицию для разбирательства доставлен гражданин 1985 года рождения, у него изъят травматический пистолет», — заявили 12 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 02:07
Происшествия

Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию

ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено 10 августа в 10:22
Авто

Точную копию грузовика Tatra 8x8 сделали из Lego

Проекты Lego Technic не перестают удивлять общество.
Обновлено в 03:52
Политика

Украинские радикалы изрезали мужчине одежду из-за российской символики

Обновлено вчера в 20:02
Общество

В Минздраве рассказали, как подготовить ребенка к школе

Главный внештатный специалист Минздрава по медицинской психологии Юрий Зинченко рассказал RT, как родителям морально подготовить детей к школьной жизни.
Обновлено в 01:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное