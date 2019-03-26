Экономика

ЦБ ввел новые правила продажи страховых полисовАБН вчера в 05:05

Банк России опубликовал новые правила продажи полисов. Указание ЦБ зарегистрировало Министерство юстиции. Страховщики и банки при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках финансирования.
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Клиентов подставило «плечо»

Российская газетавчера в 12:20

ЦБ установил новые правила продажи полисов страхования жизни

Аргументы и Фактывчера в 05:00

ЦБ ужесточил процедуру продаж страховок жизни

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Страховщиков с 1 апреля обяжут раскрывать риски ИСЖ

РБКвчера в 05:19

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Московский Комсомолецвчера в 06:35

Страховщики и банки будут предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования

ТАССвчера в 03:32

Банк России опубликовал новые правила продажи полисов страхования жизни

Реальное времявчера в 03:26
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия

В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека

"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие

Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных

Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
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Митинг в Ингушетии объявили бессрочным

Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
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В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
Обновлено вчера в 20:36
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В США взрыв на электростанции оставил без света 33 тысячи человек

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Общество

Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами

Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Авто

Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4

Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
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CIT: часть трофеев «Исламского государства» с выставки Минобороны оказалась техникой сирийской оппозиции

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Общество

Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей

Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии

Обновлено вчера в 16:21
Наука

Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости

Обновлено вчера в 01:54
Здоровье

Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни

Обновлено вчера в 22:13
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа

Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Экономика

Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России

Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия

Стало известно, как Абызова выманили из-за границы

Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Культура

Легенды сцены получат «Золотые маски»

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Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне

Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Политика

Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме

Обновлено в 00:37
Общество

В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие

«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии

Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие

Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ

Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
Политика

Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы

Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Политика

Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit

Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Технологии

Правительство обеспечит силовикам доступ к интернету вещей

Чтобы обезопасить российский сегмент, предлагается создать замкнутую сеть на территории РФ – с реестром идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.
Обновлено в 00:37
Политика

Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет

Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика

Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника

Обновлено вчера в 17:52
Технологии

Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России

Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено вчера в 14:35
Политика

Путин поздравил бойцов Росгвардии с профессиональным праздником

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Игры

Metro Exodus получила первое крупное обновление

Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено вчера в 09:24
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