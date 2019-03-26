ЦБ ввел новые правила продажи страховых полисовАБН вчера в 05:05

Банк России опубликовал новые правила продажи полисов. Указание ЦБ зарегистрировало Министерство юстиции. Страховщики и банки при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках финансирования.

Происшествия В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека "В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.

Политика Митинг в Ингушетии объявили бессрочным Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.

Кино Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".

Общество Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.

Авто Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4 Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.

Общество Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.

Общество Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.

Экономика Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.

Космос Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).

Общество В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.

Армия и оружие «Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.

Армия и оружие Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Политика Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Политика Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.

Технологии Правительство обеспечит силовикам доступ к интернету вещей Чтобы обезопасить российский сегмент, предлагается создать замкнутую сеть на территории РФ – с реестром идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.

Политика Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".