Экономика
ЦБ ввел новые правила продажи страховых полисовАБН вчера в 05:05
Банк России опубликовал новые правила продажи полисов. Указание ЦБ зарегистрировало Министерство юстиции. Страховщики и банки при продаже полисов страхования жизни будут обязаны предупреждать клиентов об основных рисках финансирования.
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ЦБ обязал банки и страховщиков предупреждать клиентов о рисках инвестстрахования
Московский Комсомолецвчера в 06:35
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 01:35, Ашберн
Происшествия
В Оренбуржье при пожаре в частном доме погибли четыре человека
"В ходе ликвидации пожара в доме были обнаружены тела мужчины 1980 года рождения, женщины 1984 года рождения, а также двух несовершеннолетних детей - 4-летнего мальчика и двухлетней девочки", - говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Армия и оружие
Reuters: Россия перебросила в Венесуэлу кибервоенных
Среди переброшенных в Венесуэлу 24 марта военных из России есть специалисты из российских кибервойск, сообщает агентство Reuters со ссылкой на анонимного собеседника в правительстве США.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Митинг в Ингушетии объявили бессрочным
Митинг в Магасе согласован до 18:00 вторника.
Обновлено вчера в 08:11
Кино
Умер грузинский актер Нодар Мгалоблишвили
В Тбилиси скончался актер Нодар Мгалоблишвили, сыгравший роль графа Калиостро в фильме "Формула любви".
Обновлено вчера в 20:36
Общество
Директор роддома в Башкирии объяснила смех врачей над зарплатами
Директор Салаватского городского родильного дома Альбина Фатыхова заявила, что смех врачей на информацию о средних зарплатах был заранее спланированной акцией.
Обновлено вчера в 20:09
Авто
Стала известна дата выхода нового поколения LADA 4x4
Редакция издательства «За рулем» проверила эту информацию и выяснила, когда выйдет новая версия культового внедорожника на самом деле.
Обновлено вчера в 08:12
Армия и оружие
CIT: часть трофеев «Исламского государства» с выставки Минобороны оказалась техникой сирийской оппозиции
Обновлено вчера в 07:36
Общество
Теща главы «Ростеха» оказалась владелицей пентхауса за 2 млрд рублей
Теща главы государственной корпорации «Ростех» Сергея Чемезова Людмила Рукавишникова оказалась владелицей пентхауса в историческом особняке в Москве.
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
Конора Макгрегора обвиняют в сексуальном насилии
Обновлено вчера в 16:21
Наука
Рост новых нейронов в мозге может продолжаться до глубокой старости
Обновлено вчера в 01:54
Здоровье
Британские учёные: каждого десятого убивает сидячий образ жизни
Обновлено вчера в 22:13
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа
Роспотребнадзор и предприниматели подготовят проект нового СанПиНа, совместной рабочей группе поручено в течение трех дней доработать проект документа, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:50
Экономика
Козак заявил об отказе Ford от выпуска легковушек в России
Компания Ford не будет развивать самостоятельный бизнес на российском рынке, сосредоточившись на сегменте коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 23:07
Происшествия
Стало известно, как Абызова выманили из-за границы
Сообщается, что оперативники выманили его из-за границы, где он жил последнее время.
Обновлено вчера в 14:25
Культура
Легенды сцены получат «Золотые маски»
Обновлено вчера в 17:46
Космос
Астрономы наблюдали рождение урагана на Нептуне
Еще в 1989 году космический зонд Voyager 2 наблюдал на Нептуне Большое темное пятно — ураган, двигавшийся со сверхзвуковой скоростью (2400 км/ч) и размерами сравнимый со всей Землей (13 тысяч километров в длину).
Обновлено вчера в 02:29
Политика
Отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме
Обновлено в 00:37
Общество
В Госдуме предложили учредить Школпитнадзор
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил учредить в России Школпитнадзор — государственный орган по контролю за качеством еды в столовых общеобразовательных учреждений.
Обновлено в 00:37
Армия и оружие
«Новая газета» узнала детали гибели трех российских военных в Сирии
Трое российских офицеров, убитых в Сирии в конце февраля, отбились от колонны сопровождения и попали в засаду.
Обновлено вчера в 16:26
Армия и оружие
Новый вертолет разрабатывают для аэромобильных подразделений ВДВ
Работы по созданию нового вертолета для аэромобильных подразделений ВДВ ведут российские специалисты, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
Захарова ответила на призыв Болтона помочь народу Венесуэлы
Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Правительство Британии отказалось поддержать петицию за отмену Brexit
Правительство Великобритании дало ответ на петицию, призывавшую отказаться от выхода страны из Европейского союза.
Обновлено вчера в 22:06
Технологии
Правительство обеспечит силовикам доступ к интернету вещей
Чтобы обезопасить российский сегмент, предлагается создать замкнутую сеть на территории РФ – с реестром идентификаторов устройств, точек доступа и других элементов.
Обновлено в 00:37
Политика
Трамп потребовал отправить астронавтов на Луну за пять лет
Президент США Дональд Трамп дал указание NASA "любыми средствами" отправить людей к Луне в ближайшие пять лет, Как заявил вице-президент США Майк Пенс, миссия является целью действующей администрации Белого дома, передает "Газета.ру".
Обновлено вчера в 23:16
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Технологии
Electronic Arts уволит 350 сотрудников и закроет офис в России
Наши изменения коснутся 350 человек из девятитысячной компании.
Обновлено вчера в 14:35
Игры
Metro Exodus получила первое крупное обновление
Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.
Обновлено вчера в 09:24