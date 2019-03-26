Экономика

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из КазаниБИЗНЕС Online вчера в 06:45

Центробанк РФ впервые с 2015 года принял решение зарегистрировать новый банк. Регулятор планирует выдать базовую лицензию вновь созданному ООО «Банк 131». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится
 в сообщении Банка России.
РБКвчера в 07:28

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Банк не первой свежести

Банки.ру17:04

ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года

РИА Новостивчера в 05:44

В России впервые за четыре года откроется новый банк

Ведомостивчера в 10:58

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрировал новый банк

Газета.Ruвчера в 10:49

ЦБ выдаст первую за 4 года банковскую лицензию

РБКвчера в 07:28

ЦБ выдаст базовую лицензию кредитной организации «Банк 131»

ТАССвчера в 06:15

Итоги дня: ЦБ зарегистрировал банк Еремеева, следком просит отправить Бильгильдееву под домашний арест, Медведев анонсировал налоговый мораторий

БИЗНЕС Onlineвчера в 13:00
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 19:58, Ашберн
Общество

Треть российских девятиклассников не знают математику: эксперты заговорили о катастрофе

Простенькие задачки на движение не решают 55% российских пятиклассников, 47% семиклассников и 67% девятиклассников.
Обновлено в 13:17
Происшествия

Абызова доставили в суд для решения вопроса о его аресте

В Басманный суд Москвы доставлен бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиненный в создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 08:48
Политика

В США заявили, что уверены в безопасности Boeing 737 MAX

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 19:23
Экономика

Силуанов пообещал рост пенсий на 20%

В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол

Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом

Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
Кино

Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме

Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Кино

Умер режиссер Эрекле Бадурашвили

На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика

Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Происшествия

В Кировограде прогремела серия мощных взрывов

Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов.
Обновлено в 17:25
Происшествия

Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла

По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
Обновлено в 16:10
Единоборства

Украинец Усик отказался от боя с россиянином Лебедевым и потерял титул

Обновлено в 18:25
Происшествия

В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов

Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Авто

В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года

По данным специалистов, премиальный корейский бренд поднял стоимость своих автомобилей 2019 года выпуска.
Обновлено в 09:50
Политика

Трамп провёл встречу с главой Google

Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Обновлено в 16:41
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Общество

В Калининграде на фигурку домового надели крест после жалобы епископа

Обновлено в 13:56
Общество

Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье

В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Политика

Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17

Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Интернет

Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки

Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие

Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»

Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Космос

США намерены установить постоянное присутствие на Луне

Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Происшествия

СМИ сообщают об утечке аммиака в Германии, есть пострадавшие

Обновлено в 19:15
Происшествия

В головном офисе Swedbank проходят обыски

Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.
Обновлено в 07:00
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес

Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США

Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес

Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой

Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Спасенные в Средиземноморье мигранты захватили торговое судно

Обновлено в 12:17
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии

«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР

Обновлено в 04:55
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