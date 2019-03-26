ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из КазаниБИЗНЕС Online вчера в 06:45

с чего всё началось

Центробанк РФ впервые с 2015 года принял решение зарегистрировать новый банк. Регулятор планирует выдать базовую лицензию вновь созданному ООО «Банк 131». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из Казани

Происшествия Абызова доставили в суд для решения вопроса о его аресте В Басманный суд Москвы доставлен бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиненный в создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Экономика Силуанов пообещал рост пенсий на 20% В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.

Футбол Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.

Кино Умер режиссер Эрекле Бадурашвили На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.

Происшествия В Кировограде прогремела серия мощных взрывов Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов.

Происшествия Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.

Происшествия В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.

Авто В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года По данным специалистов, премиальный корейский бренд поднял стоимость своих автомобилей 2019 года выпуска.

Политика Трамп провёл встречу с главой Google Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.

Общество Умер космонавт Валерий Быковский Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.

Общество Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.

Политика Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17 Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.

Интернет Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.

Армия и оружие Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2» Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».

Космос США намерены установить постоянное присутствие на Луне Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.

Происшествия В головном офисе Swedbank проходят обыски Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.

Политика В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.

Шоу-бизнес Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.

Шоу-бизнес Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.