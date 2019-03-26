Экономика
ЦБ впервые с 2015 года зарегистрирует новый банк – он из КазаниБИЗНЕС Online вчера в 06:45
Центробанк РФ впервые с 2015 года принял решение зарегистрировать новый банк. Регулятор планирует выдать базовую лицензию вновь созданному ООО «Банк 131». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
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с чего всё началось
Базовая лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте, а также операций с драгоценными металлами будет выдана казанскому ООО «Банк 131», говорится в сообщении Банка России.РБКвчера в 07:28
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Общество
Треть российских девятиклассников не знают математику: эксперты заговорили о катастрофе
Простенькие задачки на движение не решают 55% российских пятиклассников, 47% семиклассников и 67% девятиклассников.
Обновлено в 13:17
Происшествия
Абызова доставили в суд для решения вопроса о его аресте
В Басманный суд Москвы доставлен бывший министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиненный в создании преступного сообщества и мошенничестве, сообщила в среду "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Обновлено в 08:48
Политика
В США заявили, что уверены в безопасности Boeing 737 MAX
Федеральное авиационное управление (ФАУ) США уверено в безопасности самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 19:23
Экономика
Силуанов пообещал рост пенсий на 20%
В ходе выступления на коллегии Минфина Силуанов отметил, что пенсии участников программы ИПК существенно увеличатся — рост может составить до 20% и будет зависеть от уровня заработной платы.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
Чалов сменил агента. Теперь он в одной компании с Эшли Янгом
Интересы нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова теперь будет представлять лондонское агентство Base Soccer Agency, агентом которого сегодня стал Чалов.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко
Обновлено в 12:44
Кино
Джордан Пил не взял бы «белого парня» на главную роль в своём фильме
Американский режиссёр Джордан Пил заявил, что не возьмёт «белого парня» на главную роль в своём фильме.
Обновлено в 09:40
Кино
Умер режиссер Эрекле Бадурашвили
На 58-м году жизни в Тбилиси скончался актер, режиссер и сценарист Эрекле Бадурашвили. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:30
Политика
Помпео: Россия вмешивается в выборы в США с 2004 года
Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в выборы в США как минимум с 2004 года, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:59
Происшествия
В Кировограде прогремела серия мощных взрывов
Вечером 27 марта в Кропивницком [бывший Кировоград] погремели сразу несколько мощных взрывов.
Обновлено в 17:25
Происшествия
Пострадавшая от сосульки в Мурманске женщина умерла
По данным следствия, ЧП произошло во вторник в Рыбном проезде, на женщину 1955 года рождения с крыши многоквартирного дома, в котором она живет, упала сосулька.
Обновлено в 16:10
Происшествия
В Китае женщина одновременно родила двойняшек от разных отцов
Удивительный случай произошел в КНР. Женщина родила двойняшек от двух отцов, одновременно.
Обновлено в 13:43
Авто
В РФ подорожали автомобили Genesis 2019 года
По данным специалистов, премиальный корейский бренд поднял стоимость своих автомобилей 2019 года выпуска.
Обновлено в 09:50
Политика
Трамп провёл встречу с главой Google
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл встречу с главой компании Google Сундаром Пичаи.
Обновлено в 16:41
Общество
Умер космонавт Валерий Быковский
Участник первого набора в отряд космонавтов, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:32
Общество
Врача-педиатра осудили за фотосессию в белье
В Ивановской области врача-педиатра Анастасию Орлову осудили за откровенные фотографии в нижнем белье.
Обновлено в 15:41
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 06:39
Интернет
Дурова «на мыло»? 58% пользователей Telegram против удаления переписки
Оказалось, что часть недовольных людей равна 58%, они требуют, чтобы были возвращены прежние условия пользования Telegram.
Обновлено в 14:05
Армия и оружие
Разработчик рассказал об уникальности ракетного комплекса «Тор-М2»
Главный конструктор Государственного машиностроительного конструкторского бюро «Вымпел» имени И. И. Торопова (входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») Виктор Елецкий в беседе с газетой «Известия» рассказал об уникальности зенитного ракетного комплекса «Тор-М2».
Обновлено в 18:49
Космос
США намерены установить постоянное присутствие на Луне
Директор NASA Джеймс Брайденстайн заявил о намерении американской администрации установить постоянное присутствие США на поверхности Луны.
Обновлено в 18:50
Происшествия
В головном офисе Swedbank проходят обыски
Шведское Управление по борьбе с экономическими преступлениями проводит обыски в головном офисе банка Swedbank.
Обновлено в 07:00
Политика
В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ
Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Бывшая невеста Ивана Жидкова планирует эмигрировать в США
Лилия Соловьева не знала, что общается со звездой и легко смогла очаровать Ивана.
Обновлено в 18:00
Шоу-бизнес
Фролов высказался об иске о правах на квартиру Началовой
Бывший гражданский муж певицы Юлии Началовой хоккеист Александр Фролов рассказал о судебном разбирательстве с инвестиционной компанией.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Суд в Вильнюсе вынес приговор министру обороны СССР
Обновлено в 04:55