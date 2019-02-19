Экономика

В России объем хищений с платежных карт за 2018 год увеличился на 44%Комсомольская правда вчера в 06:24

Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) Банка России заявил, что объем незаконных операций с использованием платежных карт за 2018 год увеличился на 44%, то есть до 1,4 миллиардов рублей. При этом их количество за прошлый год составило 417 тысяч.
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За 2018 год общий объем несанкционированных операций по выпущенным российскими банками платежным картам составил 1,3847 млрд руб., что на 44% превышает показатель предыдущего года (961,3 млн руб.), следует из отчета
 Центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России (ФинЦЕРТ).
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