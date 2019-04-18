Экономика
ЦБ ожидает сохранения инфляции в размере 4% до конца годаВести.Финанс 04:35
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила 22 марта, что годовая инфляция на пике весной составит около 5,5%. При этом ЦБ в конце марта понизил свой прогноз по инфляции на 2019 г. с 5-5, 5 % до 4, 7-5, 2 %.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 10:42, Ашберн
Политика
Россия оставила Украину без нефти
2. Украину оставили без нефти, газа и угля Главным пунктом новых российских ограничений значится нефтяное эмбарго.
Обновлено в 10:01
Энергетика
Газпром и Saipem подписали мировое соглашение по «Южному потоку»
Итальянская Saipem и South Stream BV, которой владеет «Газпром», подписали мировое соглашение по спору из-за «Южного потока».
Обновлено в 09:11
Политика
В ОАК сообщили про отсрочку выпуска Sukhoi Superjet 75
Запуск нового самолета в производство отложили из-за необходимости сконцентрировать все силы на выпуске отечественных комплектующих для самолетов, которые уже поставляются на рынок.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ
В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.
Обновлено в 08:01
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Консилиум врачей принял решение о возможности транспортировки писателя Дмитрия Быкова из уфимской больницы в московскую клинику, сообщил «Интерфаксу» председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Обновлено в 09:23
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя 15 минут продавал айфоны по 6 тыс. руб
На сайте «Связного» 15 минут отображались некорректные цены на ряд товаров, а также были доступны для заказа товары, уже снятые с производства.
Обновлено в 08:50
Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина
На 56-м году жизни скончалась заслуженная артистка России и вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Финансы
Евро опустился ниже 72 рублей впервые с мая прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 18 апреля, опустился ниже 72 руб. К 15.09 мск евро подешевел на 11 коп. к закрытию среды – до 71,99 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 72 руб. 25 мая прошлого года.
Обновлено в 08:13
Авто
Hyundai представила новый седан Sonata
Экстерьер новинки отличается от актуального поколения седана новой концепцией дизайна корейской марки.
Обновлено 16 апреля в 04:46
Шоу-бизнес
Названы лучшие роли Георгия Вицина
В память о знаменитости эксперты назвали его самые лучшие роли.
Обновлено в 08:00
Политика
Астраханским депутатам запретили ругаться матом в интернете
В документе появилась аж целая новая глава №5, посвященная правилам депутатской этики при публикациях в СМИ и интернете.
Обновлено в 04:00
Экономика
Меньше половины россиян причисляют себя к среднему классу
В период с 2014 по 2018 год доля россиян, которые относят себя к среднему классу, уменьшилась с 60% до 47%, говорится в исследовании «Потребительский индекс Иванова» от «Сбербанк CIB».
Обновлено в 01:49
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
Происшествия
На Южном Урале поймали рэкетиров, вымогавших деньги у военных
Как сообщают в пресс-службе УФСБ России по Центральному военному округу, выходцы из республик Северного Кавказа и стран СНГ после окончания военной службы по призыву остались в окрестностях гарнизона в Челябинской области.
Обновлено в 09:00
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В ДТП на углу Невского проспекта и Фонтанки пешехода сбросило в реку
Новое ДТП с пострадавшими произошло на набережной реки Фонтанки на пересечении с Невским проспектом.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
На металлолом отправят шесть российских атомоходов
Обновлено в 05:39
Кино
«Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате
Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
ВСУ в Донбассе перебросили технику с боеприпасами в район Трехизбенки
Обновлено в 08:20
Общество
Потепление до 19 градусов придет в Москву на следующей неделе
Потепление до 19 градусов прогнозируется в Москве к 23 апреля, в дальнейшем температура продолжит повышаться.
Обновлено в 08:55
Экономика
Минфин одобрил создание универсального полиса на базе ОСАГО и каско
Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и каско, передает RNS.
Обновлено в 09:45
Общество
Водка в России оказалась нелегальной на треть
Около трети водки, проверенной Росалкогольрегулированием в 2018 году, оказалась нелегальной.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Свидетель заявила, что Кокорин не бил Соловчука
Обновлено в 10:27
Авто
Представлен флагманский внедорожник Mercedes-Benz GLS
В Нью-Йорке состоялась презентация нового люксового внедорожника модели Mercedes-Benz GLS второго поколения.
Обновлено в 06:25
Политика
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
Кандидат на пост президента Украины от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу.
Обновлено в 05:20