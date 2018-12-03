Экономика
ЦБ обнаружил в банке «Агросоюз» вывод активов на 7 млрд рублей
ЦБ обнаружил в банке «Агросоюз» вывод активов на 7 млрд рублейВедомости10:01
Временная администрация в банке "Агросоюз", обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имеющие признаки вывода активов на 7 млрд руб. Об этом говорится в сообщении ЦБ.
Ведомости10:01
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Энергетика
Эксперт прокомментировал решение Катара выйти из ОПЕК
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН прокомментировал решение Катара выйти из Организации стран — экспортёров нефти с 1 января 2019 года.
Обновлено в 10:04
Экономика
Лоукостер «Победа» предложил ввести плату за регистрацию в аэропортах
Бюджетный перевозчик "Победа" выступил с предложением изменить федеральные авиационные правила и дать возможность авиакомпании брать деньги с пассажира за услугу регистрации в российских аэропортах.
Обновлено в 10:44
Экономика
Dow Jones подскочил из-за торгового соглашения США и Китая
Промышленный индекс Dow Jones вырос более чем на 400 пунктов после того, как президент США Дональд Трамп и китайский лидер Си Цзиньпин подписали соглашение о приостановке торговой войны.
Обновлено в 10:31
Экономика
ЦБ заподозрил московский банк в преднамеренном банкротстве
Центральный банк (ЦБ) считает, что руководство "Московского вексельного банка" могло осуществлять операции, направленные на преднамеренное банкротство кредитной организации.
Обновлено в 10:49
Экономика
Коньяку повышают статус: почему производители просят поднять цены
Российские производители, которые делают коньяк из отечественного винограда, уже несколько лет пытаются добиться повышения минимальных цен, и Союз виноградарей и виноделов их в этом поддерживает, говорит его президент Леонид Попович.
Обновлено в 10:30
Энергетика
«Газпром» за 11 месяцев увеличил добычу газа на 5,8%
"Газпром" в январе-ноябре увеличил добычу газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,8% - до 451,1 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении газового холдинга.
Обновлено в 10:51
Экономика
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников
Белый дом обозначил планы в отношении бизнеса и его работников Борьба с теневой занятостью и легализация бизнеса — главные цели нацпроекта по развитию малого и среднего предпринимательства, который рассматривался сегодня на заседании президиума совета при президенте по нацпроектам.
Обновлено в 10:19
Экономика
В России собрали 110 миллионов тонн зерна
Россия в 2018 году собрала хороший урожай зерна — 110 миллионов тонн в чистом весе, сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:59
Экономика
Регионы получат 8,6 млрд рублей для компенсации скачка цен на топливо
Правительство выделит 8,6 млрд руб. регионам для закупки необходимых для отопления угля и мазута.
Обновлено в 10:36
Экономика
«Открытие холдинг» отказался от иска к АСВ на 28 млрд рублей
В конце 2014 года АСВ выделило «Открытие холдингу» 28 млрд руб. на санацию банка «Траст».
Обновлено в 10:24
Экономика
Госдума сэкономила около 500 млн рублей бюджетных средств в 2018 году
Госдума в 2018 году сэкономила около полумиллиарда рублей из порядка 10,69 млрд бюджетных средств, выделенных на ее деятельность, в том числе более 100 млн рублей - на фонде оплаты труда депутатов.
Обновлено в 10:39
Экономика
ЦБ сохраняет планы по запуску маркетплейса в феврале 2019 года
Банк России сохраняет планы по запуску маркетплейса [онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению], намеченного на февраль 2019 года, сообщил ТАСС первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.
Обновлено в 10:30
Экономика
Shell привяжет вредные выбросы к зарплатам топ-менеджеров
Британско-голландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell заявила, что компенсации ее топ-менеджеров будут зависеть от того, каких целей добьется компания в деле сокращения вредных выбросов в атмосферу, в интервью FT заявил гендиректор Shell Бен ван Берден.
Обновлено в 09:40
Экономика
Reuters узнал о желании ЦБ заранее узнавать о крупных валютных сделках
Желание ЦБ узнавать о будущих сделках вызвало обеспокоенность на рынке, так как обычно такая информация не разглашается, отмечает агентство.
Обновлено в 10:46
Недвижимость
Аналитики назвали страны с наибольшим ростом цен на жилье
В России цены на жилье поднялись незначительно — на 0,18%. Цены на дома и квартиры в Европе выросли в 14 из 24 стран, говорится в заметке.
Обновлено в 10:18