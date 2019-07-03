ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.

с чего всё началось

ЦБ будет бороться с мошенниками, которые используют социальную инженерию. Регулятор фиксирует все больше таких случаев: злоумышленники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выпытывают конфиденциальную информацию.

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