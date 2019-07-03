Экономика

ЦБ научит россиян бороться с кибермошенникамиБизнес.Ру 04:21

ЦБ будет бороться с мошенниками, которые используют социальную инженерию. Регулятор фиксирует все больше таких случаев: злоумышленники обманом вынуждают жертв перевести им деньги или выпытывают конфиденциальную информацию.
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с чего всё началось

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

ЦБ намерен изучить проблему и найти механизмы борьбы c ней, сообщил в ответ на запрос «Ведомостей» представитель регулятора, для этого создана рабочая группа, в которую вошли представители розничных банков.
Ведомостивчера в 17:31

Подробнее о событии

Центробанк разработает для россиян инструкции по борьбе с мошенниками

Реальное времявчера в 22:25

Россиян научат узнавать банковских мошенников

Lenta.ru02:41

Центробанк научит россиян противостоять «умным» мошенникам

URA.Ruвчера в 19:42

Центробанк научит население противостоять кибермошенничеству

News.ru02:43

Центробанк разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

Московский Комсомолецвчера в 22:15

«Ведомости»: ЦБ разработает для граждан материалы по борьбе с мошенниками

ТАССвчера в 21:12

ЦБ и банки научат людей противостоять социальной инженерии

Ведомостивчера в 17:31
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Здоровье

В России стало больше регионов с эпидемией ВИЧ

В 2018 году регионом с самым высоким распространением ВИЧ стала Иркутская область — там заражены 1,8 процента населения (1814 человек на 100 тысяч жителей).
Обновлено в 01:52
Политика

Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского

«Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.
Обновлено в 05:55
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Кино

«История игрушек 2» лишилась сцены сексуальных домогательств

Обновлено в 07:06
Происшествия

Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе

По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.
Обновлено в 08:27
Происшествия

Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте»

Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».
Обновлено в 07:46
Технологии

Агентство Ookla назвало МегаФон компанией, обеспечивающей самую высокую скорость мобильного интернета в России

По данным компании Ookla®, МегаФон предоставляет самый быстрый мобильный интернет в России: средняя скорость скачивания превысила 27,31 Мбит/с, а средняя скорость загрузки данных — 11,88 Мбит/с.
Обновлено в 08:05
Шоу-бизнес

Пугачева засветила кольцо по цене пяти квартир в Москве

Дизайнер ювелирных украшений Дина Джафарова оценила стоимость обновки Пугачевой.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Экономика

Путин подписал закон о компенсации ипотеки для многодетных семей

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Треть всех ДТП в России пришлась на лобовые столкновения

Обновлено в 06:53
Происшествия

В Сочи экс-чиновника признали виновным и сразу освободили

Владимир Пермяков признан виновным в халатности.
Обновлено в 07:10
Происшествия

Опубликовано фото погибших на «Лошарике» подводников

Появилась фотография экипажа российского глубоководного аппарата, известного как «Лошарик».
Обновлено в 06:34
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Кино

Умер кинорежиссёр Василий Панин

Режиссёр и сценарист Василий Панин умер в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
Обновлено в 08:28
Происшествия

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Обновлено в 06:55
Армия и оружие

Кадры ракетного удара по «гнездам» ополченцев Донбасса показал волонтер ВСУ

Волонтер Вооруженных сил Украины Юрий Мысягин опубликовал видео ракетного удара по позициям ополчения Донбасса, располагавшихся на терриконе.
Обновлено в 06:53
Политика

В ПАСЕ прокомментировали отзыв Украиной приглашений наблюдателям

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье оценила решение Украины отозвать приглашение наблюдателям на выборах в Верховную раду 21 июля.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

Как сообщает "Российская газета", на границе с Украиной в Ростовской области поисковики нашли советский танк КВ-1 с останками экипажа.
Обновлено в 03:27
Гаджеты

Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов

Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Теннис

Гаспарян из-за травмы снялась с матча со Свитолиной на Уимблдоне

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян не смогла выйти в третий круг Уимблдона.
Обновлено в 08:06
Экономика

Минтранс: Внедрение «Платона» на региональных дорогах обсуждается

Регионы высказывают предложения о распространении на наиболее загруженные магистрали местного значения системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон".
Обновлено в 07:57
Политика

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне

Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В штаб-квартире Renault во Франции проходят обыски

В главном офисе компании Renault во Франции проходят обыски в рамках расследования дела о финансовых махинациях со стороны экс-главы автомобильной компании Карлоса Гона, сообщает Express.
Обновлено в 06:19
Здоровье

В Петербурге оборудовали 24 официальных пляжа

Обновлено вчера в 10:08
Транспорт

ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения

Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).
Обновлено вчера в 19:18
Транспорт

Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»

Единственный производитель трамваев в Свердловской области, АО «Уралтрансмаш», распахнул свои «режимные» двери и двери новейшей разработки – полностью низкопольного трамвая модели 71-418 – для представителей средств массовой информации в среду, 3 июля.
Обновлено в 08:23
Транспорт

Глава ГИБДД заявил, что беспилотные автомобили минимизируют число ДТП

В ГИБДД рассчитывают, что внедрение беспилотных автомобилей позволит минимизировать количество ДТП.
Обновлено в 08:30
Политика

Совет Европы просит у России еще €55 млн

Хольтген подчеркнул, что эта сумма представляет собой те денежные средства, которые Россия не внесла в бюджет Совета Европы за 2017 и 2018 года, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:18
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