Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Жилкредит»Интерфакс 01:53
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Жилкредит", говорится в сообщении ЦБ.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 06:18, Вашингтон
Культура
Инна Чурикова находится в реанимации в тяжёлом состоянии
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
В Киеве пояснили, когда силовики могут открывать огонь на Донбассе
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный рассказал, когда силовики имеют права нанести ответный военный удар.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
ВВС Турции нанесли авиаудары по базам РПК в Ираке
ВВС Турции нанесли удары по позициям Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака спустя сутки после убийства турецкого дипломата в Эрбиле.
Обновлено вчера в 18:19
Общество
Росгидромет назвал города с самым загрязненным воздухом
Обновлено в 03:17
Политика
Помощник Зеленского заявил о необходимости договариваться с Россией
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил, что Киеву рано или поздно придётся договориться с Москвой о мире, потому что нельзя "жить в состоянии войны еще 100 лет".
Обновлено в 04:27
Политика
Офис Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Литве задержан фигурант дела о загрязнении нефтепровода «Дружба»
Фигурантами дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» являются 13 человек.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Трехлетняя девочка из России случайно наглоталась наркотиков на Ибице
Трехлетняя девочка из России случайно проглотила таблетки экстази и попала в больницу на испанской Ибице, сообщает в пятницу газета El Mundo.
Обновлено в 06:10
Политика
Будущая глава Еврокомиссии прокомментировала «Северный поток-2»
Будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что реализация проекта "Северный поток-2" может привести к "слишком большой зависимости" Европы от российских энергоресурсов.
Обновлено в 02:59
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Энергетика
«Газпром» рассчитывает согласовать с Данией «Северный поток-2» осенью
Российская сторона рассчитывает, что Дания даст согласие на заявку по газопроводу "Северный поток-2" в октябре.
Обновлено вчера в 10:52
Политика
Москалькова напомнила, что Вышинский категорически против обмена
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности Киева провести обмен Вышинского на осужденного в РФ за терроризм Олега Сенцова.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Шариатский суд опроверг развод экс-короля Малайзии и мисс Москва
Шариатский суд Сингапура опроверг развод бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана с обладательницей титула «Мисс Москва» 2015 года Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Армия и оружие
Зеленский показал мобильные домики для военных в Донбассе
В этом году украинские военные на Донбассе будут обеспечены мобильными домиками украинского производства.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Украинские морские учения с «рыбацкой лодкой» высмеяли в Китае
Прошедшие в Черном море военные украинско-американские учения Sea Breeze удивили китайские СМИ.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Украина ввела специальные пошлины на газ и дизтопливо из России
Украина ввела специальные пошлины на импорт дизтоплива и сжиженного газа из России, заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус 18 июля на личной странице в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 09:58
Кино
В Сети появился трейлер мюзикла «Кошки»
На YouTube появился первый трейлер мюзикла «Кошки» - настоящей бродвейской классики.
Обновлено в 05:09
Энергетика
Россия оставит Белоруссию без компенсации за цены на нефть
Белоруссии не стоит рассчитывать на какую-либо компенсацию со стороны Москвы за российский налоговый маневр на нефтяном рынке.
Обновлено в 05:49
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Обновлено вчера в 23:31
Футбол
Футболисты «Ньюкасла» стали участниками уличной драки
Один из посетителей заведения оскорбил Шелви, напомнив тому о его лысине (Джонджо с детства страдает от алопеции – патологического выпадения волос).
Обновлено в 04:46
Политика
На Украине проходят обыски на связанном с Порошенко предприятии
На странице НАБУ в Facebook сказано, что обыски связаны с расследованием о растрате госимущества сотрудниками минобороны Украины и Генштаба ВСУ.
Обновлено в 06:01
Путешествия
Отказавшиеся от курортного сбора туристы Кубани получили штрафы
Обновлено вчера в 13:45
Кино
Вышел второй трейлер сериала «Тёмные начала» по романам Филипа Пулмана
Вышедший в 2007 году фильм «Золотой компас» был признан провалом, но HBO решила предпринять ещё одну попытку экранизировать романы Филипа Пулмана, теперь уже в форме сериала.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Redmi анонсировал портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мАч
В Китае состоялся анонс Redmi Pro Powerbank емкостью 10 000 и 20 000 мАч.
Обновлено в 04:05