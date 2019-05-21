Политика
Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФРоссийская газета 05:11
Андрей Круглов занял должность заместителя министра финансов РФ. Распоряжение об этом 18 мая подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, следует из документа на сайте правительства. До назначения в Минфин Круглов работал в "Газпроме" в течение 17 лет.
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Происшествия
Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области
Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Общество
Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье
Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Политика
СПЧ призвал владельцев «Коммерсанта» соблюдать закон о СМИ
Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) серьезно обеспокоен ситуацией, сложившейся в издательском доме "Коммерсант" в связи с увольнением журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 04:39
Происшествия
ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО
Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Энергетика
«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»
Обновлено вчера в 11:14
Культура
Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея
Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».
Обновлено в 05:13
Происшествия
Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте
Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика
Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу
Глава МВД Австрии Херберт Кикль сообщил, что Австрийская партия свободы (АПС) после выхода из коалиции с Австрийской народной партией (АНП) поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Максим Галкин возведет часовню для Аллы Пугачевой
Максим Галкин планирует построить часовню рядом со своим замком в деревне Грязь.
Обновлено в 01:48
Кино
Джордж Мартин рассказал о финале книжной версии «Игры престолов»
Автор саги "Песнь Льда и Пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин ответил на вопрос, как завершатся его книги.
Обновлено в 02:49
Политика
«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»
Обновлено в 05:37
Авто
АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере
Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Финансы
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Кино
Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением
Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Экономика
ЦБ сравнил надзор за рынком с работой полной пациентов больницы
Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.
Обновлено в 05:33
Политика
Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Происшествия
ФСБ просит продлить арест Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит продлить арест гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против РФ.
Обновлено в 05:42
Политика
Украинские неонацисты взяли в осаду Конституционный суд
Ранее 46 народных депутатов Верховной Рады подали представление в Конституционный суд, требуя признать декоммунизацию не соответствующей Основному закону.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие
Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования
Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Общество
Составлен рейтинг самых хамских городов России
Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Финансы
Официальный курс евро на вторник снизился
Официальный курс евро на вторник, 21 мая, уменьшился на 28,33 коп. и составил 71,9631 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому
Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Здоровье
Названа основная угроза для женского сердца
Обновлено в 00:17
Происшествия
Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти
В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Происшествия
МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей
МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено вчера в 07:42
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26