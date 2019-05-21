Политика

Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФРоссийская газета 05:11

Андрей Круглов занял должность заместителя министра финансов РФ. Распоряжение об этом 18 мая подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, следует из документа на сайте правительства. До назначения в Минфин Круглов работал в "Газпроме" в течение 17 лет.
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Инвестициями в правительстве РФ займётся бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Круглов. Он стал одиннадцатым замом Антона Силуанова

Фонтанка.Ру05:35

Бывший зампредправления «Газпрома» назначен замминистра финансов

ТАСС05:08

Бывший заместитель главы «Газпрома» назначен замминистра финансов РФ

Российская газета05:11

Медведев назначил нового заместителя министра финансов

Московский Комсомолец05:15

Экс-зампред правления «Газпрома» Круглов назначен замминистра финансов РФ

ПРАЙМ04:50

Экс-зампред правления «Газпрома» Круглов стал замглавы Минфина

Rambler News Service04:44

Андрей Круглов назначен заместителем министра финансов

Говорит Москва04:54
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Происшествия

Оперативники задержали заместителя губернатора Ростовской области

Заместитель губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергей Сидаш задержан в Ростове-на-Дону в рамках уголовного дела, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник.
Обновлено в 03:37
Общество

Наталья Водянова блистала в Каннах в полупрозрачном платье

Наталья Водянова прибыла на кинофестиваль в Канны.
Обновлено в 05:29
Политика

СПЧ призвал владельцев «Коммерсанта» соблюдать закон о СМИ

Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) серьезно обеспокоен ситуацией, сложившейся в издательском доме "Коммерсант" в связи с увольнением журналистов, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 04:39
Происшествия

ОНК: Рауф Арашуков хочет «что-то рассказать» во время встречи в СИЗО

Подозреваемый и отстраненный от должности сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков занялся спортом в СИЗО "Лефортово", конкретных жалоб на содержание у него нет, но он просит обязательно посетить его в следующий раз, рассказала в интервью РИА Новости замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева.
Обновлено в 02:56
Энергетика

«Новатэк» выбрал подрядчика для строительства «Арктик СПГ – 2»

Обновлено вчера в 11:14
Культура

Исполнявших «Темную ночь» музыкантов выгнали из польского музея

Польского певца Петра Косевского и других музыкантов выгнали из военного музея из-за «запрещенной и большевистской» песни «Темная ночь».
Обновлено в 05:13
Происшествия

Автоцентр в Кемерове возобновит работу через полгода на прежнем месте

Сотрудники и владельцы автосалона в Кемерове, где в понедельник вечером произошел пожар, начали восстанавливать пострадавшее от огня здание и планируют возобновить работу на прежнем месте через полгода, сообщил во вторник ТАСС руководитель отдела продаж автоцентра Сергей Сагалдинов.
Обновлено в 05:11
Политика

Австрийская партия свободы поддержит вотум недоверия Курцу

Глава МВД Австрии Херберт Кикль сообщил, что Австрийская партия свободы (АПС) после выхода из коалиции с Австрийской народной партией (АНП) поддержит вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Суд вынес приговор эксперту по делу о ДТП с «пьяным мальчиком»

Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес

Максим Галкин возведет часовню для Аллы Пугачевой

Максим Галкин планирует построить часовню рядом со своим замком в деревне Грязь.
Обновлено в 01:48
Кино

Джордж Мартин рассказал о финале книжной версии «Игры престолов»

Автор саги "Песнь Льда и Пламени", по которой снят сериал "Игра престолов", Джордж Мартин ответил на вопрос, как завершатся его книги.
Обновлено в 02:49
Политика

«Укртранснафта» возобновила транзит нефти в ЕС по «Дружбе»

Обновлено в 05:37
Авто

АвтоВАЗ рассказал, стоит ли ждать Lada 4x4 Vision на конвейере

Пресс-центр АвтоВАЗа неожиданно вспомнил о судьбе прототипа Lada 4x4 Vision.
Обновлено в 05:13
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Источники рассказали, что зарплаты сотрудников администрации президента и аппарата правительства вернулись к докризисному уровню.
Обновлено в 03:15
Финансы

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум, превысив 2600 пунктов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 05:36
Кино

Актёры «Игры престолов» назвали петицию о пересъёмках неуважением

Исполнители ролей Брана и Сансы Старк Айзек Хемпстед-Райт и Софи Тёрнер рассказали о своём отношении к фанатской петиции, в которой требуют переделать восьмой сезон «Игры престолов» с «компетентными сценаристами».
Обновлено в 04:30
Экономика

ЦБ сравнил надзор за рынком с работой полной пациентов больницы

Центробанк в какой-то степени похож на больницу, заявил первый зампред регулятора Сергей Швецов, комментируя вопрос об уровне доверия к ЦБ.
Обновлено в 05:33
Политика

Зеленский вызвал министра обороны Украины в свою администрацию

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака в свою администрацию, сообщает «Укринформ».
Обновлено в 04:22
Происшествия

Суд лишил сына Игоря Талькова водительских прав на два года

Обновлено в 05:14
Происшествия

ФСБ просит продлить арест Уилана, обвиняемого в шпионаже против РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России просит продлить арест гражданина США и ряда других государств Пола Уилана, который обвиняется в шпионаже против РФ.
Обновлено в 05:42
Политика

Украинские неонацисты взяли в осаду Конституционный суд

Ранее 46 народных депутатов Верховной Рады подали представление в Конституционный суд, требуя признать декоммунизацию не соответствующей Основному закону.
Обновлено в 04:57
Армия и оружие

Тихоокеанский флот отмечает 288 лет со дня образования

Сегодня тихоокеанцы отмечают профессиональный праздник – 288 лет со дня образования Тихоокеанского флота (ТОФ).
Обновлено вчера в 17:51
Общество

Составлен рейтинг самых хамских городов России

Пермь, Челябинск и Саратов возглавили рейтинг самых хамских городов России.
Обновлено вчера в 09:47
Финансы

Официальный курс евро на вторник снизился

Официальный курс евро на вторник, 21 мая, уменьшился на 28,33 коп. и составил 71,9631 руб. Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Центрального Банка России.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Охрана не пускала Ляшко к Зеленскому

Охрана президента Украины Владимира Зеленского не пускала Олега Ляшко на встречу глав фракций Верховной рады, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:01
Авто

Новые ЗИЛ-133 появились в продаже

Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Здоровье

Названа основная угроза для женского сердца

Обновлено в 00:17
Происшествия

Китаянка погибла на предприятии в Ленобласти

В понедельник 20 мая гражданка Китая погибла на предприятии «Русвуд» на Ново-Пятницком шоссе (Ленобласть), сообщает АН «Оперативное прикрытие».
Обновлено в 01:58
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено вчера в 07:42
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено вчера в 03:26
Как работают Яндекс.Новости?
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