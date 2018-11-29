Культура

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» раскрыл скандальный секрет шоу
Российская газета
04:26

Как прокомментировал заявление экс-участника Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов", в шоу и в самом деле появлялись люди с паранормальными способностями, "но с каждым годом их становится все меньше".
Российская газета04:26
с чего всё началось

«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».
Телеканал 360°вчера в 09:18

Подробнее о событии

Участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу и назвал цену выхода в финал

Lenta.ruвчера в 22:50

«Все решают деньги»: известный эзотерик рассказал, как попасть в финал «Битвы экстрасенсов»

ФАНвчера в 23:37

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену выхода в финал

РИА Новостивчера в 21:29

Полмиллиона за попадание в финал: экс-участник «Битвы экстрасенсов» рассказал о том, что осталось за кадром

Народные новостивчера в 15:53

Экс-участник «Битвы экстрасенсов» назвал цену за участие в финале шоу

Газета Кемеровавчера в 11:29

Бывший участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил шоу. «За попадание в финал — полмиллиона»

URA.Ruвчера в 11:24

«Полмиллиона — и ты в финале». Экс‐участник «Битвы экстрасенсов» разоблачил проект

Телеканал 360°вчера в 09:18
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Музыка

Нарышкин предложил Министерству культуры поддержать рэперов грантами

Председатель организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ Сергей Нарышкин предложил поддерживать рэп-исполнителей правительственными грантами.
Обновлено в 08:32
Культура

Музыка регги вошла в список культурного наследия ЮНЕСКО

Международная организация ЮНЕСКО включила музыкальное направление «регги» в список нематериального культурного наследия человечества.
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Принадлежавшую Ростроповичу виолончель Гваданини продали за $2,5 млн

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Скончалась сценарист «Звездных войн» Глория Кац

Кац скончалась прямо в медицинском центре от онкологического заболевания, с которым боролась последние годы.
Обновлено в 08:40
Кино

Создатели «Игры престолов» воскресили мертвых героев

Погибшие персонажи "Игры престолов" вернутся в сериал в специальном эпизоде, — он войдет в коллекционное издание всего шоу, которое появится на прилавках после завершения финального сезона саги.
Обновлено в 08:32
Музыка

Тур-менеджера группы IC3PEAK вызвали в полицию в Екатеринбурге

Фанаты опасаются срыва концерта Тур-менеджера музыкальной группы IC3PEAK вызвали на разговор в полицию Екатеринбурга.
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Кино

Маргарет Этвуд анонсировала продолжение романа «Рассказ служанки»

Напомним, "Рассказ служанки" вышел в 1985 году. С тех пор он стал одним из наиболее известных романов-антиутопий.
Обновлено в 08:16
Кино

Сильвестр Сталлоне больше не сыграет Рокки

В январе 2019 года планируется выход сиквела спин-оффа 2015 года «Крид: Наследие Рокки». Главную роль в киноленте сыграет Майкл Б. Джордан.
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Кино

Путин смягчил требования к прокату фильмов в рамках кинофестивалей

Закон, смягчающий требования к показу фильмов в рамках международных кинофестивалей в РФ, подписал российский президент Владимир Путин.
Обновлено в 08:30
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«Одноклассники» представили новую платформу и собственный сериал

Обновлено в 08:32
Кино

Вышел трейлер пятого сезона культового сериала «Лютер»

Сериал дебютировал в 2010 году. Последний, четвертый сезон вышел в 2015 году и насчитывал всего два эпизода.
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Владимир Путин поздравил художника Таира Салахова с юбилеем

29 ноября Таир Салахов отмечает 90-летие. С юбилеем художника поздравил президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:36
Музыка

Дарья Клюкина стала главной героиней в клипе Димы Билана

На днях на YouTube появилась премьера клипа Димы Билана, в котором снялась уроженка Карпинска Дарья Клюкина.
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Сет Роген и Эван Голдберг экранизируют «Консольные войны»

В 2014 году Роген и Голдберг планировали экранизировать «Консольные войны» в формате полнометражного фильма.
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