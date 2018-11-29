Один из бывших участников «Битвы экстрасенсов» рассказал, что ему предлагали обеспечить попадание в финальную тройку. За это у него требовали 450 тысяч рублей. Об этом мужчина на условиях анонимности рассказал «360».

с чего всё началось

Как прокомментировал заявление экс-участника Михаил Виноградов, психиатр-криминалист и бывший эксперт "Битвы экстрасенсов", в шоу и в самом деле появлялись люди с паранормальными способностями, "но с каждым годом их становится все меньше".

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