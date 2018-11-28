Бывший главный тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч "железнодорожников" против "Галатасарая" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, передает газета "Известия". В первом матче турецкий клуб разгромил красно-зеленых со счетом 3:0.

Бывший тренер «Локомотива» дал прогноз на матч с «Галатасараем»

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