Футбол

Бывший тренер «Локомотива» дал прогноз на матч с «Галатасараем»
Газета.Ru
вчера в 23:46

Локомотив — Галатасарай
сегодня
в 12:55
Лига чемпионов, Групповой этап
Стадион «Локомотив»
Бывший главный тренер московского "Локомотива" Ринат Билялетдинов прокомментировал предстоящий матч "железнодорожников" против "Галатасарая" в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов, передает газета "Известия". В первом матче турецкий клуб разгромил красно-зеленых со счетом 3:0.
Газета.Ruвчера в 23:46

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Бывший тренер «Локомотива» дал прогноз на матч с «Галатасараем»

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Турецкий футбольный клуб
Турецкий футбольный клуб из Стамбула, входящий в состав спортивного общества «Галатасарай», выступающий в чемпионате Турции. Основан в 1905 году. Домашние матчи проводит на стадионе «Тюрк Телеком Арена», вмещающем 55 147 зрителей. Один из самых успешных футбольных клубов страны, 21-кратный чемпион Турции, 17-кратный обладатель Кубка Турции, 15-кратный обладатель Суперкубка Турции, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.
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