Футбол

Бюттнер не винит Слуцкого в неудачах «Витесса»Нева Спорт 05:47

Защитник голландского «Витесса» Александер Бюттнер не винит тренера команды Леонида Слуцкого в неудачных выступлениях клуба. В комментарии Omroep Gelderland Бюттнер заявил, что всё зависит от футболистов — они способны играть намного лучше и не должны оглядываться на тренера.
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Бюттнер считает, что Слуцкий не виноват в неудачах «Витесса»

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Александр Бюттнер: «Футболисты „Витесса“ способны играть намного лучше. Не надо оглядываться на тренера»

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Бюттнер: «„Витесс“ способен играть намного лучше. Все зависит не столько от Слуцкого, сколько от нас»

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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