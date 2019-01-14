Букмекеры: 78% ставок сделано на победу «Монако» над «Ниццей»Букмекеры.рф вчера в 20:00

Начало матча запланировано на 21:00 МСК 16-го января. Букмекеры.рф сообщают, что игроки букмекерской конторы «Лига Ставок» больше всего ставок разместили на победу Монако - 78% от общего объема ставок на матч, на ничью пришлось 8% ставок, а на победу Ниццы принято 14% ставок.

Букмекеры: 78% ставок сделано на победу «Монако» над «Ниццей»

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