Футбол

Буффон: «Надеюсь провести в „ПСЖ“ еще минимум год»
Sport24.ru
01:49

Буффон перешел в «ПСЖ» летом в статусе свободного агента из «Ювентуса». В текущем сезоне голкипер провел в чемпионате Франции 8 матчей, 4 из которых отстоял на ноль.
Sport24.ru01:49

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Буффон: хочу играть еще год

Газета.Ru02:20

Буффон: «Надеюсь провести в „ПСЖ“ еще минимум год»

Sport24.ru01:49

Буффон: если «ПСЖ» согласится, надеюсь играть ещё минимум год

Чемпионат01:23

Буффон: «Хочу играть как минимум до 2020 года»

Евро-футбол.ру01:14

Буффон: «Намерен играть как минимум до 2020 года»

Бомбардир.ру00:12

Джанлуиджи Буффон: «Если „ПСЖ“ согласится, собираюсь играть еще минимум год»

Sports.ruвчера в 23:18
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 04:23, Ашберн
Футбол

Кейн может перейти в «Реал» за €350 млн

Английский "Тоттенхэм" оценил своего нападающего Харри Кейна в €350млн, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:32
Футбол

«Монако» объявил о переходе Фабрегаса

Полузащитник лондонского «Челси» Сеск Фабрегас продолжит карьеру в «Монако», сообщает пресс-служба монегасков.
Обновлено вчера в 13:02
Футбол

«Ростов» подписал контракт с полузащитником сборной Казахстана

Обновлено в 03:26
Футбол

Коутинью может стать игроком «МЮ» за 140 миллионов евро

По информации источника, стоимость трансфера может составить 140 миллионов евро.
Обновлено в 03:46
Футбол

«Лион» и «Реймс» сыграли вничью

11 января в Лионе состоялся матч 20-го тура чемпионата Франции. В нем «Лион» принимал на «Групама Стэдиум» «Реймс».
Обновлено вчера в 16:39
Футбол

Хохлов взял 26 игроков на первый сбор «Динамо»

Динамо отправилось на первый сбор в Турцию, сообщает официальный твиттер бело-голубых.
Обновлено в 03:47
Футбол

Фрэнк Лэмпард: «Хорошо, что Бьельса признался в шпионаже»

Главный тренер "Лидса" Марсело Бьельса сегодня подтвердил, что подослал шпиона перед очным матчем.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

«Ювентус» отказался менять Игуаина на Морату

Игуаин заинтересован в трансфере в «Челси». Ранее Мората уже выступал за «Ювентус».
Обновлено вчера в 23:24
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Сарри: «Челси» обыграл бы сборную Англии

Считаю, что уровень "Челси" не ниже английской сборной. Хоть я и не видел ни одного матча ЧМ-2018.
Обновлено в 00:29
Футбол

Футболиста ЦСКА Ахметова приняли в аппарате президента Киргизии

Обновлено в 02:29
Футбол

Защитник «Рубина» 4 месяца играл за зарплату в 12 тысяч рублей

Защитник «Рубина» Игорь Калинин в течение четырех месяцев получал зарплату в размере 12 тысяч рублей и поучаствовал в четырех голах казанской команды.
Обновлено в 02:58
Футбол

ФК «Уфа» покидает вратарь Гиорги Шелия

По обоюдному согласию сторон голкипер покинул команду. Трудовой контракт был расторгнут. ФК "Уфа" поблагодарил Гиоргия за работу.
Обновлено в 03:33
Футбол

51-летний Миура продлил контракт с «Йокогамой»

Обновлено вчера в 01:43
Футбол

«Бешикташ» интересуется форвардом «ПСЖ» Чупо-Мотингом

Нападающий "ПСЖ" Эрик Чупо-Мотинг входит в сферу интересов "Бешикташа".
Обновлено вчера в 16:12
Футбол

Черышев попал в заявку «Валенсии» на игру с «Вальядолидом»

Российский хавбек Денис Черышев включен в заявку "Валенсии" на домашний матч 19-го тура Примеры против "Вальядолида".
Обновлено в 02:17
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Итальянский футболист
Итальянский футболист, вратарь клуба «Пари Сен-Жермен». Чемпион мира 2006 года в составе сборной Италии. На том же турнире был признан ФИФА лучшим голкипером турнира. С 2001 по 2018 год был самым дорогим вратарём мира, когда за его переход из «Пармы» в «Ювентус» было заплачено около 32 миллионов фунтов стерлингов.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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