Экономика
Broadcom ухудшил годовой прогноз из-за санкций США в отношении HuaweiФинмаркет 14 июня в 02:58
Broadcom понизила годовой прогноз выручки до $22,5 млрд с $24,5 млрд. "Очевидно, что торговый конфликт США и Китая, в том числе запрет в отношении Huawei, создает экономическую и политическую неопределенность", - сказал глава Broadcom Хок Тан в ходе телеконференции с аналитиками.
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Спорт
Сергей Шубенков одержал победу на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате
Обновлено вчера в 15:55
Авто
В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4
В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).
Обновлено вчера в 14:31
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео
Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.
Обновлено вчера в 09:59
Происшествия
Пензенский губернатор обвинил США в волнениях в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в провокации беспорядков в селе Чемодановка, где из-за конфликта местных жителей с цыганами погиб мужчина.
Обновлено вчера в 15:55
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия
17-летний спортсмен-биатлонист погиб в Крыму
Обновлено вчера в 23:23
Политика
Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес
Шепелев собирался сломать дверь в квартире Жанны Фриске
Обновлено вчера в 09:17
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
Супругу Нетаньяху оштрафовали на $15 тыс. за заказ еды за госсчет
Обновлено вчера в 06:39
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика
Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города
Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
Обновлено в 01:21
Религия
17 июня православные отмечают День Святого Духа
Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Музыка
Умер барабанщик группы «Машина времени» Остроумов
Обновлено вчера в 07:26
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Музыка
Концерт симфонической музыки на открытом воздухе пройдет в Улан-Удэ
Хочется, чтобы и у жителей Улан-Удэ была возможность приятно проводить теплые летние вечера под симфоническую музыку, - сказала директор театра Эржена Жамбалова.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
В Неаполе сорвали именную табличку Сарри
В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
Обновлено вчера в 16:24
Происшествия
В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров
Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо.
Обновлено в 01:14
Религия
На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»
Обновлено в 00:11
Шоу-бизнес
Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне
Анна Исаева, директор Юлии Началовой, призналась, что певица впервые приснилась ей после своей смерти.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г
Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Общество
Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве
В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.
Обновлено вчера в 08:37
Наука
В Шотландии обнаружили искусственные острова древнее Стоунхенджа
Ученые нашли на территории Шотландии искусственные острова, которые по своему возрасту оказались старше знаменитого Стоунхенджа.
Обновлено 14 июня в 23:30
Шоу-бизнес
Лиза Боярская снялась с кольцом в носу
Для рекламы актриса вставила в нос увесистое украшение.
Обновлено вчера в 12:37