Broadcom ухудшил годовой прогноз из-за санкций США в отношении HuaweiФинмаркет 14 июня в 02:58

Broadcom понизила годовой прогноз выручки до $22,5 млрд с $24,5 млрд. "Очевидно, что торговый конфликт США и Китая, в том числе запрет в отношении Huawei, создает экономическую и политическую неопределенность", - сказал глава Broadcom Хок Тан в ходе телеконференции с аналитиками.

Авто В Сети показали неизвестную версию LADA 4x4 В салоне появилась новая приборная панель, а внешне обновленная «Нива» отличалась только зеркалами заднего вида и слегка измененной светотехникой (увеличенными в размерах поворотниками и ДХО).

Экономика В России возобновился рост числа банкротств компаний Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.

Происшествия Момент ДТП с 8 погибшими под Воронежем попал на видео Полиция предоставила видео момента лобового столкновения автомобиля Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter в Хохольском районе, при котором погибли восемь человек и пострадала десятилетняя девочка, в субботу, 15 июня.

Происшествия Пензенский губернатор обвинил США в волнениях в Чемодановке Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в провокации беспорядков в селе Чемодановка, где из-за конфликта местных жителей с цыганами погиб мужчина.

Происшествия Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.

Интернет Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся» Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.

Общество Новая маркировка продуктов появится в России В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".

Общество СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.

Политика Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Общество Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.

Политика В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.

Музыка Концерт симфонической музыки на открытом воздухе пройдет в Улан-Удэ Хочется, чтобы и у жителей Улан-Удэ была возможность приятно проводить теплые летние вечера под симфоническую музыку, - сказала директор театра Эржена Жамбалова.

Футбол В Неаполе сорвали именную табличку Сарри В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.

Происшествия В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо.

Здоровье Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.

Экономика Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.

Общество Худрука «Современника» Галину Волчек госпитализировали в Москве В Москве ночью госпитализировали и прооперировали художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек.