Экономика

Broadcom ухудшил годовой прогноз из-за санкций США в отношении HuaweiФинмаркет 14 июня в 02:58

Broadcom понизила годовой прогноз выручки до $22,5 млрд с $24,5 млрд. "Очевидно, что торговый конфликт США и Китая, в том числе запрет в отношении Huawei, создает экономическую и политическую неопределенность", - сказал глава Broadcom Хок Тан в ходе телеконференции с аналитиками.
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Целились в китайскую Huawei, а попали в американскую Broadcom

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Broadcom ухудшил годовой прогноз из-за санкций США в отношении Huawei

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Во Владивостоке ракетную установку уронили из-за ямы на дороге

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В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
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Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»

Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
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Новая маркировка продуктов появится в России

В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
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Обновлено вчера в 06:39
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Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
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Протестующие в Гонконге разблокировали улицы, ведущие к центру города

Участники массовых протестов, которые начались в Гонконге в воскресенье, разошлись в понедельник и разблокировали магистрали, которые ведут к центру города, движение полностью восстановлено.
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Хочется, чтобы и у жителей Улан-Удэ была возможность приятно проводить теплые летние вечера под симфоническую музыку, - сказала директор театра Эржена Жамбалова.
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В городе Неаполь была сорвана именная табличка бывшего главного тренера «Наполи» Маурицио Сарри.
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В Новосибирске водитель маршрутки напал с ножом на пассажиров

Ранее в группе "Инцидент Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте" была размещена информация о том, что водитель одного из маршрутных такси Новосибирска бросился с ножом на пассажира и ранил его в лицо.
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На въезде в Екатеринбург появилась табличка «Город бесов»

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Директор Юлии Началовой рассказала, что носила ее на руках во сне

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