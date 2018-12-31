Футбол

«Борнмут» и «Уотфорд» сыграли вничью, забив шесть голов за 26 минут
РИА Новости
22:02

Борнмут — Уотфорд
3 – 3
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Дин Корт»
14′
Трой Дини
27′
Трой Дини
29′
Абдулай Дукуре
33′
Трой Дини
Натан Аке
34′
Каллум Уилсон
37′
38′
Кен Сема
Райан Фрейзер
40′
50′
Этьен Капу
56′
Абдулай Дукуре
Том Клеверли
Дэн Гослинг
60′
71′
Кен Сема
Уилл Хьюз
Райан Фрейзер
Лис Муссе
82′
Каллум Уилсон
Джордон Айб
82′
89′
Хосе Холебас
90′
Жерар Деулофеу
Айзек Саксесс
"Борнмут" сыграл вничью с "Уотфордом" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу.
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