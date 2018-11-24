Футбол

Бонуччи: «„Ювентус“ в лице Роналду подписал лучшего футболиста мира»
Sport24.ru
03:03

Ювентус — СПАЛ
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Ювентус»
Криштиану Роналду
29′
39′
Тиаго Чонек
49′
Мохамед Фарес
59′
Симоне Миссироли
Маттиа Валоти
Марио Манджукич
60′
Родриго Бентанкур
64′
Дуглас Коста
Блез Матюиди
72′
74′
Паскал Скьяттарелла
83′
Паскал Скьяттарелла
Мирко Вальдифьори
85′
Андреа Петанья
Альберто Палоски
Алекс Сандро
Джорджо Кьеллини
87′
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи прокомментировал победу команды в матче с клубом СПАЛ (2:0) в 13-м туре чемпионата Италии. Футболист отдельно отметил авторов голов — Марио Манджукича и Криштиану Роналду.
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