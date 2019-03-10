Футбол

«Болонья» дома обыграла «Кальяри»Sport24.ru 09:35

Болонья — Кальяри
2 – 0
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Ренато Далль'Ара»
Федерико Сантандер
Риккардо Орсолини
22′
Эрик Пульгар
34′
46′
Симоне Падоин
Кирил Десподов
51′
Филип Брадарич
Блерим Джемаили
51′
51′
Николо Барелла
57′
Дарио Срна
70′
Лука Пеллегрини
70′
Филип Брадарич
Сириль Терео
Роберто Сориано
77′
83′
Жуан Педро
Вальтер Бирса
Никола Сансоне
Маттиас Сванберг
84′
Родриго Паласио
Диего Фальчинелли
85′
«Болонья» одержала победу над «Кальяри» в 27-м туре итальянской Серии А. Встреча закончилась со счетом 2:0, по голу забили Эрик Пульгар и Роберто Сориано. Благодаря этой победе «Болонья» прервала серию из трех поражений подряд и идет на 18-м месте в чемпионате Италии.
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